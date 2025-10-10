Un fotbalist şi-a rupt gâtul după ce a intrat într-un panou publicitar în timpul meciului. Momentul șocant a devenit viral

Momentul în care Samuel Asamoah şi-a rupt gâtul (foto stânga) şi o scenă din meciul dintre Dinamo Bucureşti si FC U Craiova de pe 27.11.2021. Sursa foto: captură video Facebook/GoalRoots Media & Hepta

Samuel Asamoah, fotbalistul care a jucat la FC U Craiova, a suferit o fractură cervicală după ce s-a izbit violent de un un panou publicitar de pe marginea terenului în timp ce încerca să ţină departe de minge un adversat. Potrivit oficialilor de la echipa chineză Guangxi Pingguo, la care activează mijlocașul togolez, acesta riscă să rămână paralizat, a relatat CNN. Cota de piață a lui Samuel Asamoah este 150.000 de euro, iar momentul şocant în care s-a accidentat a devenit viral.

Samuel Asamoah şi-a rupt gâtul în timpul unui meci din China

Aflat la Guangxi Pingguo din Liga 1, Samuel Asamoah a suferit o fractură cervicală weekendul trecut, după ce a fost împins în afara terenului, în timpul unei confruntări cu un adversar, au scris jurnaliştii de la CNN. Sportivul s-a lovit cu capul de panourile care înconjoară suprafața de joc, iar impactul a fost atât de puternic, încât, şi-a rupt gâtul. El a fost transportat de urgență la spital.

Luni, clubul Guangxi Pingguo a anunțat, într-un comunicat, că jucătorul "a suferit o dislocare și fracturi ale vertebrelor cervicale", precum și o compresie nervoasă. Echipa a precizat că fotbalistul este expus riscului de paraplegie înaltă, ceea ce înseamnă pierderea capacității de a-și folosi partea inferioară a corpului. Clubul a adăugat că Asamoah va lipsi pentru restul sezonului, iar viitorul său ca jucător profesionist este incert.

Operaţia fotbalistului Samuel Asamoah a fost un real succes

Miercuri, clubul a oferit o actualizare, anunțând că operația lui Samuel Asamoah a fost un succes, iar jucătorul de 31 de ani se află acum într-o stare stabilă. Echipa a publicat și o fotografie din spital, în care fotbalistul apare cu ambele degete mari ridicate în semn de optimism.

Zhang Zhixiong, mijlocașul echipei Chongqing Tonglianglong, a primit un cartonaș galben pentru faultul prin care l-a împins pe Asamoah în afara terenului. Potrivit raportului arbitrului, intervenția lui Zhang a fost de "natură imprudentă", dar nu a atins nivelul unei faule grave sau al unui comportament violent.

Raportul oficial a mai precizat că panourile publicitare din jurul terenului respectau standardele internaționale. Clubul Chongqing Tonglianglong a emis un comunicat prin care și-a cerut scuze lui Asamoah, atât în nume propriu, cât și în numele jucătorului implicat. Zhang și câțiva reprezentanți ai clubului l-au vizitat ulterior pe internaționalul togolez la spital.

Acest incident vine la scurt timp după tragedia din Anglia, unde tânărul fotbalist Billy Vigar a murit, la doar 21 de ani, în urma unei leziuni cerebrale grave suferite în circumstanțe similare, luna trecută.

Samuel Asamoah a jucat la FCU Craiova aproape 100 de meciuri

Samuel Asamoah a ajuns în România în vara lui2021, la FCU Craiova şi a bifat nu mai puțin de 82 de partide, în care a marcat un gol și a livrat şase pase decisive.

Evoluțiile mijlocașului din Togo au fost constant apreciate în ţara noastră, iar după ce FCU Craiova a retrogradat, el a prins un transfer în China, la Qingdao Red Lions, ca ulterior să ajungă la Guangxi Pingguo FC, club la care este legitimat și în prezent.