Un nou scandal la Jocurile Olimpice, un schior britanic a scris un mesaj grafic anti-ICE în zăpadă. Reacția Comitetului Olimpic

Schiorul britanic Gus Kenworthy a scris un mesaj grafic anti-ICE în zăpadă. FOTO: Getty Images

Schiorul britanic Gus Kenworthy, care participă la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano a distribuit pe reţelele sociale o fotografie cu un mesaj explicit împotriva agenţilor de imigrare ICE, scrie The Guardian.

Pe Instagram, schiorul britanic Gus Kenworthy a postat o fotografie cu el pe schiuri şi, la picioare având mesajul „fuck ICE” scris, se pare, cu urină.

Sportivul în vârstă de 34 de ani, care a reprezentat Statele Unite la Jocurile Olimpice de la Soci în 2014 şi de la PyeongChang în 2018 la schi acrobatic, dar care din 2019 face parte din echipa Marii Britanii, a îndemnat americanii să le scrie senatorilor lor pentru a „frâna” ICE şi poliţia de frontieră.

„Au fost ucişi oameni nevinovaţi, şi asta este de ajuns. Nu putem sta cu mâinile în sân în timp ce ICE continuă să exercite o putere necontrolată în comunităţile noastre”, a declarat Kenworthy.

În ciuda declaraţiilor, britanicul nu va fi pedepsit pentru încălcarea regulii 50.2 din Carta Olimpică, care stipulează că „nicio formă de manifestare sau propagandă politică, religioasă sau rasială nu este permisă pe site-urile, locurile sau alte zone olimpice”, deoarece a postat mesajul pe reţelele sociale.

„În timpul Jocurilor Olimpice, toţi participanţii au posibilitatea de a-şi exprima opiniile în conformitate cu liniile directoare privind libertatea de exprimare a sportivilor. COI nu reglementează postările personale pe reţelele sociale”, a transmis un purtător de cuvânt al Comitetului Olimpic Internaţional (COI).