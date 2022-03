Moda pe covorul roșu la Oscar 2022 | Ce au purtat vedetele

Vedetele au făcut paradă de ţinute elegante la gala Premiilor Oscar 2022, care a avut loc duminică noaptea, la Los Angeles.

Anul acesta, rozul, pastelurile și florile au dominat covorul roșu. Se pare că participanții la Oscar au respins tristețea provocată de doi ani de pandemie (ca să nu mai vorbim de agravarea schimbărilor climatice și a conflictelor internaționale) și au întâmpinat primăvara cu haine vesele și colorate.

În continuare, să aruncăm privire asupra tuturor ținutelor care trebuie văzute de pe covorul roșu al Oscarurilor.

Cel mai bun film

CODA a fost desemnat cel mai bun film la cea de-a 94-a ediție a premiilor Oscar.

Cel mai bun actor

Will Smith, pentru rolul din „King Richard” și Jessica Chastain, pentru personajul din "The Eyes of Tammy Faye" au primit statuetele pentru cei mai bun actori.

Cea mai bună regie

Jane Campion, pentru „The Power of the Dog" a primit premiul pentru regie.

Cel mai bun actor în rol secundar

Ariana DeBose, pentru rolul din "West Side Story" și Troy Kotsur, pentru jocul său din "CODA" au primit premiile pentru actor în rol secundar.

Cel mai bun film străin

Producția japoneză Drive my Car a primit premiul pentru cel mai bun film străin.

Cea mai bună animație

Encanto a fost desemnată cea mai bună animație.

Cel mai bun scenariu

CODA a primit și premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat, iar Befast premiul pentru scenariu original.

Cel mai bun cântec

Billie Eilish și fratele său Finneas O'Connell au primit premiul pentru cântec original, pentru No Time To Die, cântecul celui mai recent film din seria James Bond.

Producția SF Dune a primit mai multe premii tehnice, pentru imagine, sunet, scenografie, efecte vizuale și editare.