Iată topul celor mai bune filme cu Antonio Banderas:

1. Pain and Glory - Antonio Banderas are rolul principal în acest film, în care îl interpretează pe Salvador Mallo, un regizor de film aflat în declin. Nu doar din punct de vedere profesional, ci și cu afecțiuni fizice și mentale. Filmul lansat în 2019 a fost foarte apreciat de critici, iar Antonio Banderas a primit inclusiv o nominalizare la Premiile Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal. Filmul este în limba spaniolă, iar din distribuție mai fac parte Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano și Penelope Cruz, Încasările Pain and Glory au trecut de 38 de milioane de dolari la box office.

2. Masca lui Zorro - Este unul dintre titlurile de referință din cariera lui Antonio Banderas. El îl interpretează pe Alejandro Murrieta / Zorro și a primit 5 milioane de dolari pentru a accepta acest rol. Pentru a se pregăti de acest rol, Banderas s-a antrenat cu echipa Spaniei la scrimă timp de patru luni, împreună cu Anthony Hopkins și Catherine Zeta-Jones, și ei aflați în distribuția acestui film. Masca lui Zorro a avut un buget de 95 de milioane de dolari, iar încasările au trecut de 250 de milioane de dolari. Masca lui Zorro a avut și două nominalizări la Premiile Oscar, dar și la Globurile de Aur. Așadar, succesul este categoric, iar după lansarea filmului a apărut inclusiv o revistă de benzi desenate cu același nume. Totodată, compania Playtech a lansat în 2018 jocul The Mask of Zorro, în care Don Diego, Elena, Montero, Căpitanul Love și Zorro sunt printre simboluri. Click aici pentru a juca slotul The Mask of Zorro.

3. Desperado - Lansat în 1995, Desperado este o continuare a filmului El Mariachi din 1992. Antonio Banderas interpretează rolul lui El Mariachi, cel care caută să se răzbune pe baronul drogurilor care i-a ucis iubita. Este un film cu multă acțiune, chiar dacă scenariul a primit critici la vremea lansării. În plus, are și o coloană sonoră bună, astfel că a câștigat inclusiv un premiu Grammy la această categorie. Din distribuția Desperado mai fac parte Jaoquim de Almeida, Salma Hayek, Quentin Tarantino și Steve Buscemi. Desperado a avut încasări de 25 de milioane de dolari, la un buget de 7 milioane de dolari.

4. Philadelphia - Chiar dacă are un rol secundar în acest film din 1993, Philadelphia merită cu siguranță văzut. Distribuția este una de top, cu Tom Hanks și Denzel Washington, iar scenariul este unul foarte bun. Tom Hanks a câștigat premiul Oscar pentru felul în care l-a intrerpretat pe Andrew Beckett, un avocat homosexual care avea SIDA. Banderas joacă rolul lui Miguel, iubitul lui Andrew. Acest film a scos la lumină problemele cu care se confruntau cei cu SIDA, o boală care la vremea respectivă nu primea atenția cuvenită.

5. Once Upon a Time in Mexico - Este practic continuarea Desperado și ultima parte din Mexico Trilogy, semnată de Robert Rodriguez. Apărut în 2003, filmul mai este cunoscut și sub numele Desperado 2. De această dată, Antonio Banderas este recrutat de agentul CIA Sheldon Sands (Johnny Depp) pentru a ucide un general corupt responsabil pentru moartea soției sale Carolina, interpretată de Salma Hayek. Filmul a avut un buget de 29 de milioane de dolari, iar încasările au fost de aproape 100 de milioane de dolari. Succesul acestui film a dus și la apariția unui serial de televiziune, realizat de postul AXN. De altfel, recenziile primite de Once Upon a Time in Mexico au fost în mare parte pozitive.

Antonio Banderas are o nominalizare la Oscaruri în intreaga carieră, in 2020, când a pierdut lupta cu Joaquim Pheonix pentru rolul din Joker.