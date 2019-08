Bryan Adams, din nou în România. Va susține un concert în Cluj în luna noiembrie

foto- Facebook/ Bryan Adams

Bryan Adams vine în România pentru a susține un concert în Sala Polivalentă din Cluj, pe data de 11 noiembrie.

Artistul a început turneul de promovare a noului său album de pe 25 februarie și a susținut până acum câteva zeci de concerte în SUA, America de Sud și Europa.

Bryan Adams e cunoscut pentru hit-urile sale „Have you ever really loved a woman”, „Please, forgive me” sau „Everything I do”.

Cântărețul canadian ajunge la concertul din Cluj la doar cinci zile după ce va împlini 60 de ani.

Prețurile biletelor la concert variază între 129 și 399 de lei, în funcție de categorie, și au fost puse în vânzare începând de astăzi, 28 august, pe Eventim.ro și în rețeaua magazinelor partenere - Vodafone, Telekom, Diverta, Cărtureşti, Carrefour şi benzinăriile OMV.

Bryan Adams a mai susținut concerte în România în anul 2000 și în 2008.