Omul pe care Nicușor Dan îl vrea la SIE, interviu exclusiv de la ora 21. Marius Lazurca vine la Antena 3 CNN

1 minut de citit Publicat la 19:08 18 Ian 2026 Modificat la 19:09 18 Ian 2026

Marius-Gabriel Lazurcă este unul dintre numele vehiculate pentru conducerea SIE / Foto: Hepta

Marius Lazurca, consilier prezidenţial pentru securitate națională şi pentru politică externă, este invitat, duminică seara, de la ora 21:00, în emisiunea „Descoperiți cu Andreea Sava”.

Diplomatul Marius-Gabriel Lazurca este unul dintre numele vehiculate pentru conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE), în contextul negocierilor aflate în desfășurare privind numirile la conducerea serviciilor de informații.

În ediția din această seară, unul dintre cei mai importanți consilieri de la Palatul Cotroceni va vorbi despre teme sensibile legate de securitatea națională, politica externă și deciziile strategice ale României.

Președintele Nicușor Dan declara, în urmă cu câteva luni, la Antena 3 CNN, despre acesta că are încredere în el, susținând că va ajuta „mai mult dintr-o poziție centrală”.

„Lazurca este o persoană în care am încredere, îl cunosc de multă vreme. Consider că poate ajuta mai mult dintr-o poziție centrală. Care va fi aia, vom vedea”, spunea, în data de 15 septembrie, președintele Nicușor Dan la Antena 3 CNN.

„L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Mai departe, pe servicii, până când nu finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu voi spune absolut nimic”, a mai spus atunci Nicușor Dan.

De asemenea, în toamna anului trecut, Nicușor Dan a admis că „nu e deloc mulțumit” de activitatea șefilor de la DNA și Parchetul General.

Decizia privind persoanele care urmează a fi nominalizate la șefia SRI și SIE oficial va fi luată după negocieri cu PSD.