Gwen Stefani le-a dat o veste tristă fanilor: „Sunt la capătul călătoriei”

Foto: Facebook/Gwen Stefani

Cântăreața Gwen Stefani a afirmat, în cadrul unui interviu, că este la "capătul călătoriei sale ca muzician, din cauza vârstei" și se gândește serios să pună capăt carierei sale de peste 30 de ani.

Artista de 48 de ani va susține o serie de concerte la Zapos Theatre din Las Vegas în luna iunie.

"Este perfect pentru mine să pot să susţin show-urile la Las Vegas, este un lucru perfect pentru mine ca mamă, dar şi din punct de vedere creativ", a spus Gwen într-un interviu.

Gwen Stefani a devenit celebră ca solistă a trupei No Doubt, în 1990, iar printre cele mai renumite piese ale sale se numără "Just a Girl" şi "Don't Speak". Cel mai recent album solo al cântăreţei, al treilea, datează din 2016, "This Is What the Truth Feels Like". Cântăreaţa recompensată cu trei premii Grammy a vândut peste 30 de milioane de albume la nivel mondial.