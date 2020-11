Eroul Zilei: Oana Răsuceanu, creatoarea unui tur virtual prin fotografiile marelui artist român Costică Acsinte

Fotografiile celui mai mare artist român va poartă acum într-un tur virtual prin istoria României aşa cum fotograful a văzut-o prin lentila aparatului său.

Costică Acsinte a documentat viaţa românilor în Primul Război Mondial, în perioada interbelică şi Slobozia secolului 20, locul său de naştere.

Toate acestea sunt însoţite de discuţii despre istorie şi fotografie, lecturi ale unor scrisori şi jurnale din război.

Pe site-ul acsinte100.ro se regăsesc fotografii care vă arată cum se vedea un bombardament aerian de jos, cât de repede se scurgea timpul acasă în permisie, cât de goale rămâneau satele după ce se făceau recrutări sau cum arăta viaţa mamelor dupa ce soţii şi copiii lor plecau în război. Persoana care a făcut acest lucru posibil este Oana Răsuceanu, regizor şi autor de teatru, invitata marți la emisiunea Eroul Zilei, cu Nadina Campean

Oana Răsuceanu: Plaforma oferă un rollercoaster emoționant printre imagini, scrisori, jurnale

"Ideea noastră inițială a pornit în 2018, atunci când am celebrat centenarul prin organizarea expoziției Acsinte100. Erau 3 spații expoziționale privite oarecum diferit: partea de fotografie printată, înrămată și partea de fotografie transpusă în niște materiale multimedia, video și audio.

Am simțit nevoia să aducem un strop de modernitate maximă, pe partea de tehnologie, în abordarea conceptului nostru, lucru care s-a întâmplat în platforma online pe care am făcut-o și pe care am gândit-o în primul rând pentru un public tânăr și foarte tânăr.

Adolescenții, în mod special, cei care privesc oarecum în mod rigid paginile de istorie din manualele de istorie, când vine vorba de Primul Război Mondial sau de perioada interbelică, au acum o șansă de lecții alternative. Pe partea de istorie dar și pe partea de fotografie.", a povestit Oana in emisiune.

Expoziția virtuală este disponibilă pe site-ul acsinte100.ro.