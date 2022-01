Oferte vacanţe străinătate 2022. Veşti bune pentru turiştii care vor vacanţe în afara ţării

Oferte vacanţe străinătate 2022. Agenții de turism spun că românii care vor alege să achiziționeze pachete complete, cu asigurare de călătorie inclusă, vor fi cei care vor avea cel mai mult de câştigat.

Diferenţele de preţ nu sunt mari comparativ cu cele fără asigurare, dar vor avea certitudinea că dacă vor apărea probleme, vor fi despăgubiți mult mai uşor.

Costurile mari la energia electrică şi gaze naturale nu vor influenţa major preţurile biletelor de avion

Oferte vacanţe străinătate 2022. Pentru bilete de avion, cele mai bune tarife sunt în lunile februarie, martie şi noiembrie.

În topul celor mai populare destinaţii pentru români rămân Turcia şi Grecia, urmate îndeaproape de Egipt şi de Dubai.

Pentru Grecia, tarifele pornesc de la 117 euro de persoana, sejur de 6 nopţi în Atena, sau 267 de euro de persoană, sejur în Rodos. În Creta, un sejur costă 236 de euro, iar în Santorini - 233. Pachetul conţine cazare şi avion.

Oferte vacanţe străinătate 2022. În Egipt, preţurile pleacă în Hurghada de la 350 de euro de persoană, sejur de 7 nopţi all inclusive, plus transport avion. Cine alege Antalya, plăteşte de la 255 de euro, de persoană, pentru un pachet all inclusive.

În Dubai, tarifele pleaca de la 450 de euro, pentru cazare cu mic dejun inclus şi avion.