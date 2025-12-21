Povestea bunicilor italiene care au cucerit Instagramul la 90 de ani. Turiștii stau la coadă în Altamura ca să le vadă cum gătesc

Povestea bunicilor italiene care au cucerit Instagramul la 90 de ani. FOTO www.fornosantacaterina.it

La 89 de ani, Graziella Incampo și prietena ei din copilărie, Teresa Calia, 88, au devenit un fenomen pe rețelele sociale. Au adunat milioane de vizualizări pe Instagram, iar vizitatorii sta la coadă casă le vadă în timp ce gătesc în cea mai veche brutărie din Altamura, Italia.

Cele două apar în videoclipuri pline de umor, în timp ce dansează pe muzică electronică, cântă la chitară și „prepară” margarita, scrie CNN.

„Decorul” lor este o boltă umbroasă și o curte medievală, în orașul medieval Altamura.

Cele două prezintă pe rețelele sociale „Bread Experience”, o incursiune culinară personalizată în istorie, coacere, producția de brânzeturi și leacuri pe bază de plante. Dar nu e nevoie să intri în tur ca să guști din bunătățile coapte. Preparatele făcute pentru filmări ajung și la pofticioșii care prind o masă sub boltă, unde se răsfață cu focaccia, orecchiette și sandvișuri cumpărate din brutărie. Coada la micul magazin se întinde uneori pe alee și până pe principala stradă pietonală din Altamura. Când rândul e lung, Incampo și Calia umplu un platou cu biscuiți sărați proaspăt scoși din cuptor și îi servesc celor care așteaptă. Totul a fost delicios.

Mulți vizitatori, precum Galina Nankova din Plovdiv, Bulgaria, au descoperit brutăria pe rețelele sociale. „Am luat-o ca pe un semn. Într-o lună îmi planificasem o excursie la Bari cu iubitul meu”, a scris ea pe Instagram. „Am ținut neapărat să adaug Altamura pe lista noastră de locuri de neratat.”

Nankova și alți vizitatori povestesc cu entuziasm despre întâlnirea cu bătrânele care, împreună, au 45 de nepoți. „Nu mă așteptam să fie atât de minunat!”, a scris Juliana Nardella din Brazilia, care a vizitat locul anul acesta. „Totul e autentic, nimic nu e modificat pentru turism. Eu și familia mea ne-am așezat la prânz cu pâini și focaccia coapte în cuptorul Santa Caterina, plus orecchiette cu sos de roșii și pui la cuptor. La desert am avut fursecuri de casă. Totul a fost delicios! Iar surpriza cea mare: Graziella și Teresa erau acolo! Au fost foarte amabile.”

Povestea bunicilor italiene care au cucerit Instagramul la 90 de ani. FOTO www.fornosantacaterina.it

Videoclipurile extrem de populare au început „ca o glumă”, spune Giacomo Barattini, strănepotul Graziellei Incampo, care filmează și montează Reels-urile cu iPhone-ul.

El și un grup de prieteni din oraș se plângeau că se închide cea mai veche brutărie din localitate și au decis să facă ceva. Au strâns bani și au redeschis-o în 2023.

Barattini și-a convins mătușa și pe prietena ei să ajute la promovare, mizând pe energia și pofta lor de viață. Bătrânele s-au distrat atât de mult făcând videoclipurile, încât a devenit un ritual zilnic.

Povestea bunicilor italiene care au cucerit Instagramul la 90 de ani. FOTO www.fornosantacaterina.it

Lecție de înțelepiciune: „Frumusețea stă în lucruri mărunte”

„Cele două bătrâne sunt foarte amuzante și fericite în fiecare zi. Râd mult, zâmbesc mult. E filosofia lor de viață”, explică Barattini. „M-am gândit: de ce să nu leg mâncarea tradițională de filosofia lor, că frumusețea stă în lucrru mărunte?” În fiecare zi, asta se traduce printr-un demo culinar, o urare de sărbători sau, când a murit Papa Ioan Paul al II-lea, un mesaj de condoleanțe

Între timp, Incampo și Calia au devenit ambasadori neoficiali ai acestui oraș puțin vizitat, cu 70.000 de locuitori, din vestul regiunii Puglia.

Dacă peșterile din Matera, aflată în apropiere, și casele trulli din Alberobello fa parte din traseele turistice Altamura a fost ocolit chiar și de mulți italieni. Până au apărut videoclipurile.

Cele două „vedete” au crescut în satele din jur, dincolo de morile și silozurile de cereale care astăzi înconjoară orașul vechi. Ca majoritatea tinerelor din generația lor, au lucrat la câmp și în bucătăriile familiei, învățând ce legume dau cele mai bogate arome. Mama Graziellei i-a transmis secretul vechi de generații pentru maia. Amestecată cu făină de grâu dur și coaptă în cuptorul antic încălzit cu lemne, aceasta devine Pane di Altamura, o versiune timpurie de pâine cu maia.

„Nu e vorba despre bani”

Altamura are și astăzi zeci de cuptoare tradiționale pe lemne care vând produse de panificație. La Forno Santa Caterina, produsele sunt coapte și vândute în același magazin minuscul.

„M-am gândit să vând online, dar nu e doar despre bani. Vreau ca oamenii să vină aici și să vadă cum se face pâinea. Altfel, nu o poți înțelege”, spune Barattini.

Newyorkezii Elaine Tanella și soțul ei, Damir Uzuniz, sunt de acord. Cei doi caută adesea tururi culinare care să le dezvăluie locală. O căutare pe Google i-a dus la Santa Caterina, unde s-au înscris la Bread Experience, un tur de patru ore. „Părea un mod grozav de a petrece ziua urmărind un cuptor vechi de sute de ani, de a vizita o lactărie locală și de a vedea cum se fac mozzarella și burrata”, a spus Tanella.

De la gustul unei brioșe calde până la privitul în interiorul cuptorului de lut vizita „absolut extraordinară”. Apoi au trecut la făcut paste. De acolo, Tanella și Uzuniz au fost conduși prin piața locală și apoi la lăptăria familiei Dicecca și la magazinul artizanal Stella Dicecca.

Unul dintre popasurile preferate a fost taraba din piață a lui Pierino Carlucci. Carlucci e un fel de legendă locală, atât pentru salutul lui zgomotos, cât și pentru remediile pe bază de plante (unii bărbați din zonă jură că vindecă pietrele la rinichi).

Bunici, părinți tineri și adolescenți ies la plimbarea tradițională de seară. Un grup de bătrâni vorbește despre sport și politică, cupluri tinere beau Aperol la barul din piața de vizavi de domul medieval. Seara, rămân doar câțiva turiști, cazați în pensiuni sau în singurul hotel al orașului.