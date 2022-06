Staţiunea celebră din România în care se caută fonduri pentru reclădire încă din 2007

Clădiri în paragină, locuri insuficiente de cazare și multe alte probleme brăzdează fața stațiunii, care odinioară era o bijuterie. De la o stațiune care aducea anual mii de turiști, Borsec a devenit o ruină.

"Borsec a fost înainte de anii '90, era cea mai căutată cea mai căutată stațiune turistică din țară. Aceasta datorită și apelor minerale și a centrului balnear care a funcționat aici. Cândva, 800-1000 de oameni lucrau la stațiune. Acum nu mai putem să zicem dacă lucrează 100 de oameni", spune un localnic.

De mai bine de un deceniu conducere a orașului caută fonduri pentru a reclădi orașul.

"Nu a fost ușor pentru că am început construcția în 2011. În 2012 am rămas fără finanțare. Au fost probleme tehnice, au fost probleme de finanțare, dar iată acuma am ajuns la stadiu de finalizare", a declarat Albuj Istavan, viceprimar Borsec.

Până acum toate străzile din localitate au fost asfaltate, pavate cu piatră, cubică cum a fost pe vremuri. Ușor, ușor și clădirile prind culoarea de altădată.

Primele rezultate ale finanțărilor au început deja să apară, iar numărul turiștilor începe să crească.

Conducerea speră că stațiunea va ajunge în curând la un număr constant de turiști, indiferent de perioadă, iar Borsecul își va recâștiga renumele de odinioară.