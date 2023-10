Agențiile românești, speriate de știrile false despre Bulgaria

Hotelierii bulgari nu renunță la all inclusive, ci chiar au trecut la ultra all inclusive, iar ofertele au fost lansate și vândute din luna septembrie, pentru vara anului viitor.

O știre falsă despre renunțarea hotelierilor bulgari la regimul all inclusive a speriat agențiile de turism din România, care se bazează pe ofertele de acest tip pentru turiștii români. Peste 70% din numărul total al românilor care au ales Bulgaria ca destinație de vacanță în ultimii ani au cerut oferte all iclusive și ultra all inclusive, fiind familii cu copii.

Tocmai de aceea hotelierii bulgari și-au îmbunătățit acest tip de ofertă, incluzând în pachetele de gratuități mai multe servicii, precum acces la SPA și piscine, locuri de joacă și animatori pentru copii. Ofertele ultra all inclusive conțin acces liber la mâncare și băutură 24 de ore și fiecare hotelier vine cu idei inovative și creativitate, pentru a deveni cât mai atractiv.

Trandul general este ultra all inclusive, care aduce beneficii hotelierilor și agențiilor de turism, satisfăcând toate nevoile clienților. Oricine călătorește în mai multe țări poate vedea că românii nu sunt nicidecum cei care umplu farfuriile până la refuz, pentru a arunca mâncarea. Și aceasta este o imagine falsă creată despre românii care aleg de fapt all inclusive pentru a sta cât mai liniștiți în vacanțe, fără să caute oferte pentru mâncare prin stațiuni, mai ales dacă au copii.

„Este fake news! Agențiile de turism au contracte ferme cu hotelierii de pe litoralul bulgăresc, pentru sezonul viitor. Deja au fost lansate ofertele early booking pentru sezonul estival 2024 - Bulgaria. Hotelierii bulgari de pe litoral s-ar „sinucide” renunțând la all inclusive, dar nu este cazul, pentru că nimeni nu o să o facă. Poate a dat un hotelier o declarație, interpretată greșit pe de altă parte, dar asta nu înseamnă că sute de hotelieri bulgari vor face la fel”, a explicat Traian Bădulescu, consultant în turism, pentru Antena3CNN.

Aceeași reacție au avut-o și agențiile de turism care deja vând pachete all inclusive și ultra all inclusive pentru anul viitor, în Bulgaria, spunând că aproape 100% din cererile de până acum sunt pentru acest tip de ofertă. „Informația potrivit căreia mulți hotelieri de pe litoralul bulgăresc vor renunța la servicii all inclusive este falsă. Avem deja contracte ferme pentru litoralul bulgăresc, sezonul estival 2024. Am început să promovăm ofertele early booking iar serviciile all inclusive rămân neschimbate.

All inclusive reprezintă marele avantaj al litoralului vecin”, a explicat Lucian Bădîrcea, CEO al agenției IRI Travel care are alte peste 1.000 de agenții de turism partenere, toate bazându-se pe ofertele all inclusive și ultra all inclusive ale hotelierilor din Bulgaria.