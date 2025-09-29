A fost lansată aplicația care citește datele de domiciliu din noile cărți electronice de identitate. Ce trebuie să facă românii

Chestorul de poliție Cătălin Giulescu a explicat la News Hour with CNN cum se folosește aplicația care permite citirea informațiilor de pe cip-ul cărții electronice de identitate. Foto: M.A.I. / Pexels

Ministerul de Interne anunță că ia a fost lansată începând de luni, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicația mobilă RoCEIReader, care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate, CEI.

Aceasta este un instrument digital modern și sigur, care permite citirea rapidă a datelor din CEI, inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip, precizează Ministerul.

Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play și, în curând, și în App Store.

Cetățenii pot folosi RoCEIReader pentru a vizualiza simplu și securizat datele din CEI, inclusiv în situațiile când au nevoie de dovada domiciliului.

Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilor.

Potrivit ministerului, RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția deplină a datelor personale.

Instituția prevede următorul link pentru pentru mai multe informații despre Cartea Electronică de Identitate: https://carteadeidentitate.gov.ro.

Chestor MAI: Intenționăm să eliminăm adeverința de domiciliu

Chestorul Cătălin Giurescu, directorul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor din M.A.I., a dat detalii la News Hour with CNN despre noua aplicație și felul cum se folosește împreună cu Cartea Electronică de Identitate.

Cătălin Giulescu: "Vreau să vă informez că, odată ce aplicația va fi disponibilă inclusiv pentru celelalte dispozitive aflate în circulație astăzi, noi vom încerca să limităm, ba chiar să interzicem utilizarea acelei adeverințe de atestare a domiciliului. Noi vom impune doar utilizarea electronică a informației, pentru că în acest sens a fost proiectată cartea electronică de identitate."

Sergiu Cora: "Vedem acolo un user și parolă. Cine dă acest user? Unde găsesc informațiile cei care vor să se logheze?"

Cătălin Giulescu: "Prima categorie de informații care trebuie introdusă este acel cod CAN (Card Access Number) format din 6 cifre, inscripționate pe fața CEI, în dreapta-jos, sub data de expirare a actului de identitate. Fiecare titular are un cod unic. Este instrumentul de securitate al cipului. Cipul nu poate fi accesat de la distanță decât dacă este introdus acel cod de pe fața cărții electronice de identitate. Cu acest cod se creează niște chei de sesiune temporare și se deschide accesul la suportul de stocare, astfel încât informațiile referitoare la acel spațiu care permite călătoria în străinătate sunt accesibile prin intermediul aplicației.

Al doilea instrument de logare este PIN-ul fiecărui titular. Fiecare titular, la înmânarea Cărții Electronice de Identitate, este obligat să introducă două PIN-uri: un PIN de 4 caractere utilizat pentru autentificare și un PIN de 6 caractere, utilizat pentru semnare.

PIN-ul de 4 caractere introdus în această aplicație permite accesul la secțiunea referitoare la informația privind domiciliul.

Astfel, începând de astăzi, se poate accesa informația și genera chiar și un document PDF care să ateste aceste informații (...)

Aplicația de citire a CEI permite exportul unui document PDF cu informațiile din cip-ul cărții

Trebuie să înțelegem că aplicația permite colectarea datelor, iar la finalul sesiunii, în momentul în care aplicația este închisă, datele trebuie să se șteargă.

Așa a fost proiectată și acesta unul dintre mecanismele de securitate. Pe de altă parte, am luat în calcul și situația în care cetățeanul trebuie să facă dovada acestor informații, astfel încât aplicația poate să genereze acel document PDF care poate să fie exportat. Toate aceste operațiuni sunt la îndemâna titularului și numai dacă acesta acceptă, pe de o parte, să acceseze informația respectivă, și pe de altă parte să o distribuie.

Recomandarea noastră este ca această accesare și distribuire să se facă doar dacă furnizorul de servicii - nu contează că este din sfera publică sau din sfera privată - face dovada unei necesități, adică acea informație trebuie să fie strict necesară. Chiar am observat săptămâna trecută o inițiativă a unui furnizor de servicii publice care își modifică procedurile, dovedind astfel că informația referitoare la domiciliu nu era strict necesară pentru furnizarea acelui serviciu."