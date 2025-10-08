A început SAB 2025. Program şi bilete. Ce maşină a devenit vedeta salonului

Salonul Auto București se va încheia duminică, 12 octombrie, la ora 18:00. Sursa foto: Facebook / MG Motor Romania & Hyundai Auto Romania

Salonul Auto București (SAB) și-a deschis porțile pentru pasionații de autoturisme, tehnologie și inovație. Evenimentul din acest an aduce în premieră modele spectaculoase, concepte electrice și soluții de mobilitate urbană. Printre premiere și modele futuriste, o mașină atrage în mod special atenția tuturor vizitatorilor. În plus, în cadrul ediţiei SAB, Antena 3 CNN a organizat pentru prima dată "Smart Urban Mobility", un eveniment dedicat mobilităţii sustenabile, transportului inteligent şi politicilor publice pentru oraşe moderne.

Mașini electrice, hibride și premiere naționale, la SAB 2025

În perioada 7 - 12 octombrie, la Romexpo, în Pavilionul B2 și zona exterioară adiacentă, are loc cel mai așteptat eveniment al industriei auto din România: Salonul Auto București & Accesorii 2025. Timp de şase zile, atât profesioniștii, cât și pasionații din domeniu și publicul larg vor avea ocazia să exploreze cele mai noi tendințe și inovații. Aici e locul unde tehnologia și pasiunea pentru auto-moto prinde viață.

Una dintre vedetele ediției este modelul Kia EV3, desemnat "World Car of the Year 2025", cu autonomie de până la 605 km, iar Kia EV4, prezentat pentru prima dată în România, combină design futurist cu autonomie estimată la 620 km.

› Vezi galeria foto ‹

Alte branduri prezente cu modele electrice sau hibrid includ BYD (cu lansări naționale pentru modelele Seal 5 DM-i și Seal 6 DM-i), MG, Hyundai, Subaru, BMW, Mazda, Mercedes etc.

Program şi bilete la Salonul Auto Bucureşti

Oficialii de la SAB i-au încurajat pe cei care intenţionează să ajungă la eveniment să îşi lase mașina acasă și să folosească mijloacele de transport în comun pentru o experiență sustenabilă și lipsită de griji.

Programul de la SAB 2025 este următorul:

între 8 - 11 Octombrie: orele 10.00 – 19.00;

12 Octombrie: orele 10.00 – 18.00.

Preţul unui bilet este de 80 de lei, iar accesul copiilor sub 7 ani și al persoanelor cu dizabilități este gratuit. Biletele sunt disponibile acum online, pe site-ul oficial al Salonului Auto Bucureşti.

SAB: spectacol automotor și nostalgie istorică

SAB Arena Motorsport va găzdui demonstrații de drift și exerciții de îndemânare ale piloților profesioniști între 10 și 12 octombrie. De asemenea, pentru pasionații de mașini retro, Clubul Vehiculelor de Epocă expune modele istorice, oferind un contrast interesant între trecutul și viitorul mobilității.

Pe lângă acestea, expoziția cuprinde și zone dedicate tehnologiiilor de mobilitate urbană (stații de încărcare rapidă, soluții smart-city), accesoriilor auto, motoarelor inovatoare și invențiilor autohton-românești (de exemplu, cutii de viteze futuriste și proiecte locale remarcate la Bursa SAB).