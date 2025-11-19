A murit Flavia Groșan. Doctorița antivaccinistă avea cancer și era internată de o lună în spital

1 minut de citit Publicat la 13:20 19 Noi 2025 Modificat la 14:03 19 Noi 2025

Medicul antivaccinist Flavia Groșan a murit. Sursa foto: Facebook

Flavia Groșan, doctorița conspiraționistă care s-a făcut cunoscută la nivel național cu pozițiile anti-vaccin și răspândirea teoriilor conspiraționiste privind epidemia de COVID-19, a murit la Spitalul Județean Bihor, unde era internată de la mijlocul lunii octombrie.

Decesul a fost înregistrat pe 19 noiembrie, la ora 11.24.

Suferea de cancer și în urmă cu o săptămână fusese transferată de la secția de Anestezie Terapie Intensivă în cea de Pneumologie. Cu toate că nu mai era asistată respirator, starea ei a fost în continuare foarte gravă, în comă de gradul 4. În ultimele zile, ea era internată într-o secție de paliație.

Miercuri dimineață, ea a mai făcut un stop cardio-respirator, medicii încercat să o resusciteze, însă nu au reușit, potrivit ebihoreanul.ro.

Flavia Groșan a devenit cunoscută după postări controversate pe rețelele sociale

Flavia Groșan era medic pneumolog și a devenit cunoscută după postările controversate pe rețelele sociale care i-au atras și cercetarea disciplinară.

Flavia Groşan a fost internată la mijlocul lunii noiembrie, după ce soţul o găsise inconştientă în casă și a sunat la 112. Aceasta ar fi avut cancer cu multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale.

Pe 10 octombrie, Flavia Groșan posta pe contul de Facebook PneumoMed (cabinetul unde activa ca pneumolog) un mesaj, arătând că suferea de „tuse epuizantă” și că avea o „durere atroce la întreg plămân”.

Flavia Groșan era cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor Bihor după postările controversate ale acesteia de pe rețelele sociale, a comunicat instituţia. Ea este acuzată de încălcări grave a Codului Deontologic al Colegiului Medicilor din România.

Una dintre postările dr. Flaviei Groşan incriminate de instituţia amintită se referea la un bărbat nevaccinat care a început să aibă „dureri în piept, ceaţă mentală, o durere foarte puternică în gât şi o oboseală teribilă” după ce „a avut relaţii intime” cu o femeie vaccinată.

Totodată, în timpul pandemiei de Covid, ea a făcut mai multe afirmații potrivit cărora în spitale medicii omoară pacienții, în timp ce ea avea tratamente miraculoase.