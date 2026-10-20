Accident grav în Buftea, între un microbuz și o autobasculantă: Doi oameni au murit. 18 victime au fost duse la spital

1 minut de citit Publicat la 10:40 20 Oct 2026 Modificat la 11:50 20 Oct 2026

Doi oameni au murit și cel puțin trei sunt grav răniți, după un accident rutier teribil produs pe DN 7, la Buftea. În impact au fost implicate un microbuz şi o autobasculantă.

ACTUALIZARE. Potrivit celor mai recente informații, 18 victime au fost transportate la spitale din București și Ilfov. Două dintre acestea au fost intubate, iar celelalte 16 erau conștiente.

Pacienții au fost duși la Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență Elias, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central și Spitalul Județean Ilfov.

ACTUALIZARE. Potrivit ultimelor informații, doi oameni au murit iar alți trei sunt grav răniți. Celelalte persoane aflate în microbuz au fost preluate de medici pentru evaluare.

Accidentul s-ar fi produs după ce șoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanța față de ansamblul de vehicule care circula în fața sa.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe DN 7 Bucureşti – Gulia, în apropierea oraşului Buftea, judeţul Ilfov, după ce a avut loc o coliziune între un microbuz care transporta persoane şi un autoturism. În urma accidentului, au rezultat mai multe persoane care să necesite îngrijiri medicale”, transmite Centrul Infotrafic.

Se estimează reluarea circulaţiei rutiere după ora 11:30.

IPJ Ilfov a stabilit, după primele verificări, că ambele vehicule se deplasau pe DN7, pe sensul de mers dinspre Buftea către Chitila.

”Din cercetările preliminare, a reieşit faptul că evenimentul rutier s-ar fi produs ca urmare a nepăstrării distanţei de siguranţă în mers de către conducătorul microbuzului faţă de ansamblul de vehicule care circula în aceeaşi direcţie de deplasare. În urma impactului, două persoane au decedat, iar alte trei persoane au suferit leziuni grave, fiind necesară intervenţia echipajelor de salvare pentru acordarea asistenţei medicale de specialitate”, a transmis IPJ Ilfov.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor şi condiţiilor în care s-a produs evenimentul rutier.

---

ISU Bucureşti Ilfov intervine, marţi, la un accident rutier produs pe DN 7, la Buftea, pe sensul de mers către Chitila. În microbuz erau 16 persoane, dintre care două au murit.

„Toate persoanele au fost extrase din microbuz. La caz acționează 13 SMURD, 2 autospeciale pentru victime multiple, 2 autospeciale de stingere, Detasamentul Special de Salvatori”, a precizat ISU Bucureşti Ilfov.