Accident grav în Dâmbovița, între un microbuz școlar și un TIR: 4 copii răniți. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

1 minut de citit Publicat la 09:07 27 Mar 2026 Modificat la 09:18 27 Mar 2026

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, vineri, în judeţul Dâmboviţa, după un accident în care au fost implicate un microbuz şcolar şi un TIR. Patru copii și un adult au fost răniți și sunt duși la spital.

ACTUALIZARE. În accidentul rutier au fost implicate 13 persoane ( 11 copii și 2 adulți). Toate persoanele implicate au fost evaluate medical la fața locului de către echipajele medicale alocate la caz.

5 persoane - 4 minori și un adult - vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare de specialitate.

3 copii vor fi aduși la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală , iar cel de-al patrulea la o unitate medicală din Târgoviște. Aceștia sunt conștienți si cooperanți.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

Știrea inițială

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 7 Bucureşti-Piteşti, în zona localităţii Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autotren şi un microbuz de transport elevi, în care se aflau şoferul şi 14 elev”, a transmis Centrul Infotrafic.

Potrivit primelor informaţii, trei dintre elevi au suferit leziuni în zona capului, sunt conştienţi şi evaluaţi medical la faţa locului.

”În această dimineaţă, în jurul orei 07:50, forţele de intervenţie au fost solicitate să acţioneze în cazul unui accident rutier produs în localitatea Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, în care au fost implicate un microbuz şi un autocamion. Având în vedere numărul mare de persoane posibil implicate, la nivelul judeţului Dâmboviţa a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, a transmis, vineri, IGSU.

Sursa citată a precizat că pentru gestionarea situaţiei, au fost mobilizate următoarele resurse:

• 11 echipaje SMURD, suplimentate cu încă 2 echipaje SMURD din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov

• 2 autospeciale de stingere cu modul de descarcerare

• 1 autospecială de descarcerare

• 1 autospecială pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM)

• 1 post medical avansat (PMA)

• 5 ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean

• 1 elicopter SMURD

Echipajele operative acţionează pentru acordarea primului ajutor, evaluarea victimelor şi gestionarea situaţiei la faţa locului.