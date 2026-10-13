Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, a fost reținut după ce a făcut accident. A ieșit pozitiv la DrugTest

1 minut de citit Publicat la 11:33 13 Oct 2026 Modificat la 11:56 13 Oct 2026

Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, a fost reținut după ce a făcut accident FOTO: Facebook/ Toma Cuzin

Actorul Toma Cuzin, care îl interpretează pe Firicel în serialul Las Fierbinți, a fost reținut după ce a facut accident în timp ce se afla sub influența substanțelor interzise. Artistul avea permisul suspendat din mai 2025.

Se pare că actorul în vârstă de 49 de ani nu ar fi păstrat o distanță regulamentară față de autovehiculul care se deplasa în fața lui și astfel ar fi fost produs un accident care s-a soldat numai cu pagube materiale.

Totuși, la fața locului au ajuns și autoritățile și din primele informații rezultă că actorul ar fi avut suspendat dreptul de a conduce încă din luna mai a anului trecut.

Ulterior, acesta ar fi fost testat pentru consumul de băuturi alcoolice, rezultatul fiind zero, însă a ieșit pozitiv la consumul de substanțe interzise. Toma Cuzin a fost dus la o unitate medicală pentru a fi prelevate monstre biologice.

Inițial, acesta a fost reținută pentru 24 de ore și ar urma să fie dus în fața anchetatorilor pentru a da declarații.

„Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat.

La data de 12 octombrie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în comuna Peretu, județul Teleorman.

În fapt, în timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii.

În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede”, potrivit autorităților.