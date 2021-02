Salvatorii câinilor fără stăpân, mesaj pentru toţi iubitorii de animale

Acolo animalele primesc hrană, un adăpost cald şi multă iubire. Povestea lor emoţionantă ne demonstrează, o dată în plus, că dragostea şi dăruirea fac minuni.

În spatele porţilor, mai mult de 40 de câini au găsit un cămin iubitor.

"Totul a început acum aproape şapte ani, atunci când am salvat primul căţel, pe nume Mogli. El este acum cu noi. Atunci am văzut România pentru prima oară. Am vizitat România, acum şapte ani, timp de 14 zile, şi ne-am îndrăgostit de ţară", a spus Gianni Rubino, cofondator ONG.

Peste 1.000 de câini castraţi şi 350 adoptaţi

Din dragoste pentru câinii fără stăpân şi pentru România, Gianni Rubino, pe atunci coordonatorul departamentului IT al unei firme elveţiene, şi soţia lui, Martina, au luat o hotărâre care avea să le schimbe viaţa.

Au făcut din România "acasă". Au lăsat Elveţia în urmă şi au venit aici cu inimile deschise. Totul, din dragoste pentru câinii nimănui.

Şapte ani mai târziu, Gianni şi organizaţia Pfotenhilfe Mogli se pot lăuda cu un bilanţ demn de tot respectul: peste 1.000 de câini castraţi şi alţi peste 350 care au fost adoptaţi de familii iubitoare.

Nu a fost însă uşor, pentru că Gianni şi Martina au preluat cele mai dificile cazuri: câini bătuţi, abuzaţi, traumatizaţi, bolnavi. Încet, dar sigur, cu dragoste şi răbdare, câinii au învăţat că nu toţi oamenii sunt la fel.

Nu doar câini trăiesc în adăpostul condus de Gianni şi Martina. "Avem doi cai aici, două-trei ţestoase, avem iepuri, cu toţii sunt în siguranţă", mai spune Gianni Rubino.

Mesaj pentru iubitorii de câini şi pisici

Fundaţia este susţinută din donaţii din Elveţia. Tot în Elveţia, dar şi în Germania, ajung şi câinii adoptaţi din adăpost.

Câinii salvaţi de Gianni şi Martina, care nu sunt adoptaţi, rămân în adăpost, unde sunt iubiţi şi ajutaţi să-şi recapete încrederea în oameni. Locuiesc în padocuri individuale, în care sunt căsuţe cu uşi termopan şi canapele. Fiecare căsuţă este frumos pictată de artişti talentaţi.

Cei care au un căţel sau o pisică pe care vor să o castreze sau sterilizeze îi pot trimite lui Gianni un mesaj pe pagina de Facebook a organizaţiei, Pfotenhilfe Mogli.

