Adina Alberts, despre miturile legate de Ivermectină: Nimic mai fals, este o tâmpenie

Doctoriţa estetician intervine în scandalul folosirii Ivermectinei în COVID şi spune că această substanţă nu este cancerigenă, aşa cum se vehiculează, ci chiar ar ajuta la tratarea maladiei.

În plus, Alberts acuză că se încearcă o denigrare a acestei substanţe, după cum arată în postarea pe o reţea de socializare.

Dr. Alberts: Ivermectina nu e cancerigenă, din contră, ajută

"- Ivermectina cancerigen?!?

Nimic mai fals. Ba este exact invers.

"Researchers in Japan and the United States have found that ivermectin, a drug used to kill parasites, suppresses tumour development in epithelial ovarian cancer".

{Cercetători din Japonia și SUA au descoperit că ivermectina, un medicament utilizat pentru a distruge paraziții, inhibă dezvoltarea tumorală în carcinomul epitelial ovarian}.

Adina Alberts: Ivermectina produce orbire? O tâmpenie

- Ivermectina produce orbire?!?

Este o tâmpenie.... Sunt zeci de medicamente care produc afecțiuni ale vederii, ce pot da în final cecitate, și zac liniștite în rafturile farmaciilor umane, avizate fiind de ANMDM precum și de forurile similare internaționale.

- Că se încearcă o denigrare a acestei substanțe - Ivermectina - pentru a cărei descoperire, atât irlandezul Campbell cât și japonezul Omura au primit premiul Nobel în 2015, acesta poate fi un adevăr!

Studii numeroase din întreaga lume arată că această substanță este eficientă atât în vindecarea de COVID-19 cât și în prevenția îmbolnăvirii", a scris medicul chirurg estetician Adina Alberts, pe pagina de Facebook.

Ministerul Sănătății din Slovacia a aprobat utilizarea medicamentului pe bază de ivermectină în lupta împotriva noului coronavirus, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al ministerului, Zuzana Eliasova.

Ministerul Sănătăţii a autorizat utilizarea terapeutică a medicamentului neînregistrat Ivermectin pentru necesităţile unităţilor medicale, adaugă comunicatul, menţionând că autorizarea este valabilă pentru spitale şi ambulanţe pentru o perioadă de 6 luni.

Indicaţia principală a Ivermectin este în profilaxia şi tratarea COVID-19. Medicamentul va fi disponibil de asemenea în farmacii, cu prescripţie medicală.

Ivermectina, avizată de Ministerul Sănătăţii pentru studii clinice

La noi, Ministerul Sănătăţii dă undă verde Ivermectinei. Specialiştii au spus că medicamentul se poate folosi în studii clinice la fel ca şi în celelalte ţări.

Preşedintele Comisiei de Specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii pe Boli Infecţioase, Virgil Musta, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre paşii făcuţi în acest moment pentru avizarea acestui medicament.

Întrebat care a fost exact demersul pentru avizarea Ivermectinei în cadrul Ministerului Sănătăţii, Virgil Musta, preşedintele Comisiei de Boli Infecţioase a precizat că până în acest moment, Ivermectina a primit aviz pentru a fi folosită, dar în studii clinice, şi nu în protocolul de tratament pentru infecţia cu SARS-Cov-2.

"La sfârşitul anului trecut am primit două solicitări de răspuns la o adresă către Ministerul Sănătăţii, făcută de două entităţi diferite care întrebau dacă Ivermentina, medicament folosit în anumite studii clinice în Statele Unite, nu poate fi folosit şi în România.

Răspunsul nostru a fost că Ivermectina de uz uman poate fi folosită, dar în studii clinice, nu să intre direct pe protocolul de infecţie SARS-Cov-2, protocolul terapeutic", a explicat, pentru Antena 3, Virgil Musta, preşedintele Comisiei de Boli Infecţioase.

Următorul pas: Ivermectina, acreditată de Agenţia Medicamentului

Următorul pas prevede şi acreditarea la Agenţia Medicamentelor, în România

"Societatea care doreşte să introducă medicamentul în ţară trebuie să solicite acest lucru, ca să fie acreditat acest lucru, în România la Agentia Medicamentelor, după ce primeşte avizul favorabil, după aceea se pot derula studii clinice conform legislaţiei în vigoare", a mai spus Virgil Musta, preşedintele Comisiei de Boli Infecţioase.

Întrebat dacă el crede în acest medicament, Virgil Musta a spus că este posibil ca acest medicament să aibă beneficii favorabile, dar a subliniat că mai este nevoie de informaţii.

"Da, posibil să fie medicament cu beneficii favorabile în această infecţie, doar că avem nevoie de date ceva mai multe. Studiile care se derulează în prezent arată acest lucru, dar sunt studii pe un număr nu forate mare de pacienţi şi ele sunt realizate de către experţi în domeniu, pentru a vedea dacă aceste studii sunt suficient de relevante sau mai necesită şi alte studii a se finaliza", a mai explicat Virgil Musta.

Ministerul Sănătății nu recomandă Ivermectina în tratamentul COVID

Reprezentanții Ministerului Sănătății susțin că utilizarea medicamentului Ivermectină în tratamentul COVID reprezintă un risc. Studiile despre medicamentul veterinar sunt inconsistente, precizează reprezentanții ministerului.

"Nu tot ceea ce se aude este o știre adevărată (...) Este un medicament cu efect parazitar folosit în uzul uman, dar mai ales în uzul veterinar. La utilizarea umană se recomandă folosirea Ivermectinei sub forma unor creme utlizate în tratamentul acneelor. Nu este un medicament care să dovedească eficiență în tratarea COVID.

Studiile pe care se bazează utilizarea Ivermectinei sunt deocamdată inconsistente din punct de vedere științifiic și considerăm că este un risc de a folosi astfel de medicamente care încă nu au fost testate!, a declarat Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Coronavirus în România. Cresc iar infectările: 3.174 cazuri noi și 77 de decese

Un număr de 3.174 cazuri noi de coronavirus au fost înregistrate miercuri în România, iar 77 de români au murit din cauza SARS-CoV-2.

Până miercuri, 27 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 718.612 cazuri de persoane bolnave cu COVID – 19, iar 18.015 persoane au decedat.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.839. Dintre acestea, 1.025 sunt internate la ATI.