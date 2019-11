ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Dan Barna, la ieșirea de la vot: "Am toată încrederea că, la finalul zilei, avem din nou speranţa de o Românie care se modernizează"

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Preşedintele USR, Dan Barna, s-a arătat încrezător, după ce a votat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, că românii vor avea șansa la "o Românie care se modernizează”.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. “Am exprimat votul necesar şi din punctul meu de vedere, obligatoriu, pentru calitatea de cetăţean al României. Am votat pentru ca dosarul 10 august să fie finalizat, am votat pentru ca România să continue direcţia spre Europa, direcţia spre bunăstare şi direcţia spre un stat civilizat şi un stat modern. Doar unul din cei doi candidaţi oferă această speranţă şi nu este o garanţie, este o speranţă. Şi de aceea, îi îndemn pe toţi cetăţenii ca, până la finalul acestei zile, să iasă şi să voteze, pentru că astăzi ştampila aceea mică este forţa pe care o avem noi ca societate să dăm acel mesaj în care vrem să vorbim despre comunitate şi vrem să vorbim despre oameni şi nu despre interese particulare. Îndemn oamenii să iasă şi să voteze. Este un moment foarte important pentru istoria României şi am toată încrederea că la finalul zilei, avem din nou speranţa de o Românie care se modernizează”, a spus Darn Barna, la ieşirea de la urne.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Dacă în primul tur al alegerilor prezidențiale, Dan Barna a mers la vot împreună cu familia, de data aceasta s-a dus însoțit de colegii din USR și PLUS.