Alertă de incendiu la un mall din nordul Bucureștiului: Subsolul s-a umplut de fum, iar oamenii au fost evacuați

Pompierii au intervenit, miercuri seară, cu opt autospeciale pentru stingerea unui incendiu la un cunoscut complex comercial din nordul Bucureștiului. Focul ar fi izbucnit în subsolul mall-ului, într-o cameră tehnică, după o posibilă defecţiune la un transformator. S-a dispus şi evacuarea centrului comercial. Au fost evacuate şi autoevacuate aproximativ 1100 de persoane.

Apelul la 112 a fost făcut semnalând foarte mult fum în zona parcării subterane. Opt autospeciale de Pompieri au intervenit la mall Promenada.

UPDATE. Incendiul s-a manifestat la un panou electric, iar în momentul de față este lichidat. Nu au existat victime.

Nu este vorba despre o flacără, ci doar despre un fum foarte puternic. S-a dispus şi evacuarea centrului comercial, în special zon parcării subterane, unde a izbuncit incendiul. Nu există victime, din ce se ştie în momentul de faţă, conform Antena 3 CNN. Incendiul este localizat, așadar. Pompierii încearcă să stingă focul.

"Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial, pe Calea Floreasca din sectorul 2 al Capitalei. În momentul de fata incendiul se manifestă fara flacara, cu degajari de fum de la un transformator în interiorul unei camere tehnice la subsol.

Pompierii din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență au procedat la evacuarea persoanelor și asigurarea măsurilor de prima intervenție. În momentul de fata incendiul este localizat.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori si un echipaj SMURD", au transmis autoritățile.

Au fost evacuate şi autoevacuate aproximativ 1100 de persoane. În momentul de faţă nu mai sunt degajări de fum, se lucrează la ventilarea spațiilor.