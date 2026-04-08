Alertă în Tulcea, 17 ținte ariene au fost detectate în zona de frontieră. Sistemele antiaeriene au fost trecute în poziţii de tragere

Publicat la 07:32 08 Apr 2026 Modificat la 07:33 08 Apr 2026

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit în noaptea de marţi spre miercuri un nou mesaj RO-Alert, după ce sistemele radar au detectat 17 ţinte aeriene în zona de frontieră. Armata a ridicat două avioane F-16 de la baza aeriană Borcea, iar sistemele antiaeriene au fost trecute în poziţii de tragere.

În mesajul de alertă extremă, autorităţile au avertizat populaţia cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.



Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, două aeronave F-16 din serviciul de luptă poliţie aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele antiaeriene au fost trecute în poziţii de tragere.



Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat IGSU în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, mesajul RO-ALERT fiind transmis la ora 3:44.



"Sistemele radar au monitorizat un grup de 17 ţinte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 5:10", a informat MApN.



De la începutul războiului din Ucraina, populaţia din patru judeţe din România a primit peste 70 de mesaje de alertă extremă, cele mai multe fiind înregistrate în judeţul Tulcea.