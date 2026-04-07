Alertă la Tulcea. Rușii au atacat porturile ucrainene de la Dunăre, resturi de dronă ar fi căzut la Plauru. Armata a ridicat două F-16

Locuitorii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert în noaptea de luni spre marți pentru că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Ministerul Apărării a ridicat două avioane F-16. Mai multe resturi de dronă ar fi căzut în zona localiăţii Plauru după un atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Mesajul a fost transmis la 00.58, informează MApN. Alerta aeriană a încetat la ora 1.46.

Oamenii au fost atenţionaţi să stea departe de fereastre sau să se adăpostească în beciuri dacă au posibilitatea pentru că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

În primele ore ale zilei de marți, 7 aprilie, forțele Federației Ruse au atacat cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina, lângă frontieră, în zona de nord a județului Tulcea.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național.