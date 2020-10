"Virusul atacă și creierul - am avut halucinații" | Dezvăluirea unui renumit specialist român infectat cu noul coronavirus

"Eu am avut COVID și am avut o formă medie spre gravă și în primele zile am avut halucinații. Eu lucrând într-un spital de psihiatrie, unul dintre cele mai mari din România, i-am sunat pe colegii mei să ma ajute, pentru că era groaznic.

Este posibil ca în prima fază, până ajungi la oxigen, să faci hipoxie cerebrală și atunci asta să-ți modifice comportamentul. Eu am tot felul de hiatusuri, nu-mi amintesc de ce s-a întâmplat în prima săptămână. Posibil ca acest virus să urce în partea de sus și să atace diverse structuri la nivel cerebral.

Nimeni nu știe încă nimic - i-am întrebat și pe colegii mei care sunt medici de renume, am întrebat infecționiștii și nu se știe încă. Se fac studii", a explicat Ali Baeram.

Unii specialiști vorbesc despre efectele grave pe care le are noul coronavirus asupra psihicului celor infectați. Unii pacienți au recurs la gesturi exreme. Vineri, un pacient în vârstă de 51 de ani, internat cu COVID-19, s-a aruncat de la etaj, dintr-un salon al Institutului Național „Matei Balș” din Capitală.

Nu e primul caz de acest fel. În ultima perioadă, astfel de gesturi s-au întâmplat și în Sibiu, unde un pacient s-a sinucis aruncându-se de la etaj, de la Spitalul de Pneumoftiziologie, iar altul s-a sinucis în secția de Boli Infecțioase a Spitalului de Urgență Sibiu.