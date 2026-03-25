Ambasadorul Greciei: solidaritatea României ne-a unit și ne-a emoționat

Relația dintre România și Grecia este marcată nu doar de cooperare economică și politică, ci și de momente de solidaritate profundă, în situații dificile. Ambasadorul Republicii Elene la București a transmis un mesaj de recunoștință pentru sprijinul oferit de autoritățile române în cazul accidentului rutier suferit de suporterii greci ai echipei de fotbal Paok Salonik pe teritoriul României, subliniind totodată importanța consolidării parteneriatului dintre cele două state.

„Suntem cu toții recunoscători pentru tot sprijinul acordat de autoritățile române în urma accidentului rutier în care și-au pierdut viața șapte tineri suporteri greci ai echipei PAOK din Salonic și din împrejurimi, iar alți trei au fost răniți. Manifestările de emoție ale românilor, oriunde am mers, ne-au unit și ne-au mișcat pe toți. În mod special, asistența autorităților locale, precum și mesajele de condoleanțe primite din partea Guvernului și a multor miniștri ne-au atins profund.

Există foarte multe lucruri care apropie cele două popoare, iar aceasta este o punte de care trebuie să încercăm constant să profităm”, a declarat Evangelia Grammatika, Ambasador al Republicii Elene la București.

Diplomatul a subliniat că astfel de momente întăresc legăturile dintre cele două națiuni și evidențiază valorile comune.

„Este întotdeauna un prilej semnificativ să marcăm ziua noastră națională aici. Mesajul este că popoarele noastre au preocupări comune și provocări comune de înfruntat. Suntem parteneri și aliați și trebuie să cooperăm și mai strâns, să îmbunătățim coordonarea pentru a aborda cu succes toate provocările și îngrijorările cu care ne confruntăm în multe domenii, inclusiv în sectorul energetic și al prețurilor la energie. Așteptăm cu nerăbdare ca România, în următorii câțiva ani, să devină primul producător de gaze naturale, dar și să avansăm cooperarea noastră ca aliați strategici în relațiile transatlantice și în cadrul UE”, a adăugat Evangelia Grammatika.