Ana Iorga explică cum trebuie să folosim corect cuvântul ''decât''. Ca sens, are valoare comparativă şi restrictivă

''Un cuvânt mic, dar cu valori multe. Poate fi prepoziţie, adverb sau conjuncţie. Ca sens, are valoare comparativă şi restrictivă.

Comparativa: El e mai înalt decât mine. Restrictivă: Nu are decât două ore la dispoziţie".

Cel mai frecvent ne agasează când îl auzim folosit greşit ca semiadverb restrictiv, fără negaţie: "Are decât două ore la dispoziţie" folosit greşit în loc de "NU are decât două ore la dispoziţie". Ajungem şi la asta, să vedem acum ce variat e acest cuvant la nivelul utilizărilor sale.

"Decât" este mai întâi prepoziţie. Si ca prepozitie, poate avea valoare comparativă: "El este mai înalt decât mine." Si valoare restrictivă: "N-a venit altul decât mine." Ca prepoziţie, observaţi că impune elementului următor cazul acuzativ. Pronumele personal aici are formă de acuzativ: mine.

"Decât" apare şi ca semiadverb. La fel, ca sens poate avea inteles comparativ sau restrictiv: ''E mai cald decât ieri". "N-a venit decât Andreea." În acest ultim exemplu, decât trebuie folosit împreună cu negaţia, altfel e neliterar:

"A venit decât Andreea" e o greşeală frecventă în limba actuală, pentru că e o particularitate a graiului din Muntenia

"Decât" poate fi şi conjuncţie, atunci când introduce o propoziţie. Decât poate funcţiona singur ca o conjuncţie: "El scrie mai bine decât scria tatăl lui." Sau introduce o propoziţie alături de altă conjuncţie: "E mai simplu să taci decât să explici." Iarăşi, ati văzut că în aceste 2 exemple are sens comparativ. Dar poate functiona din nou si cu sens restrictiv si in postura de conjuncţie: "N-a făcut altceva decât a stat." Interesant e că în limba veche "decât" avea şi valoare adversativă. Adică era sinonim cu DAR: apare in basmul Ivan Turbincă la un moment dat asa: "Afurisita de turbincă mă vâră în toate boalele. Decât n-am încotro; trebuie să mă duc". Mă bagă în bucluc, DAR n-am încotro. Acesta este sensul.

Iată ce multitudine de sensuri si valori are un singur cunvânt.

Dacă vreţi să citiţi mai multe despre DECÂT şi alte cuvinte similare, găsiti o sumedenie de exemple si nuanţe în această carte. "Dictionar de interpretări gramaticale". 165 de cuvinte mici care pun probleme mari au fost analizate de colegii mei de la Academia Română si a iesit o colectie de cuvinte foarte provocatoare.

