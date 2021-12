Andrei Păunescu, la aflarea veștii că Victor Socaciu a murit: "Sunt absolut șocat"

"Doamne, deci eu chiar sunt absolut șocat pentru că nu am știut. Chiar nu am știut așa ceva și nu îmi vine să cred că un om cu care am copilărit și am petrecut atâtea momente extraordinare, și în perioada veche a Cenaclului Flacăra și în ultimii ani, a putut să se ducă", a spus Andrei Păunescu, la Antena 3.

"Dincolo de adevărul că artiștii mari, creatorii mari, nu mor, totuși iată că mor și că nu se poate trece peste un asemenea fapt, că un om care îți cânta, iți vorbea, care era și un creator de evenimente și de instituții, cum era Victor, s-a dus.

Am ținut legătura. A avut mai multe fluctuații în starea lui. La un moment dat a fost o veste că este în stare gravă. Eu am vorbit cu el și presa exagerase, dar uitați că uneori se întâmplă tragedii.

Dar știu că a avut un an greu. S-a îmbolnăvit de COVID imediat după festivalul pe care l-a organizat în martie, la Breaza, și și-a revenit foarte greu dar mă gândeam că vom avea încă multă vreme de lucrat împreună."

Victor Socaciu a murit după o lună petrecută în spital. Avea 68 de ani

Victor Socaciu a murit. Artistul se afla în spitalul Carol Davila din București de o lună de zile, însă eforturile depuse de medici de a-i salva viaţa au fost în zadar. Acesta urma să împlinească 69 de ani în câteva zile.

Victor Socaciu a fost internat de urgență la spital unde a stat 3 săptămâni, în aprilie 2021, după ce a fost infectat cu noul coronavirus.

Artistul avea probleme grave de sănătate de natură renală, după ce a suferit un transplant acum ceva timp. În aprilie 2021, Victor Socaciu a fost diagnosticat pozitiv cu virusul COVID-19 și a fost internat în spital timp de 3 săptămâni. Reamintim că fostul parlamentar suferă de diabet.

Născut în 14 ianuarie 1953 la Brașov, Victor Socaciu a provenit dintr-o familie de oameni simpli, dar „foarte deschiși”, după cum spunea chiar artistul în biografia sa, unde a mărturisit că era atât de impresionat de romanțele pe care i le cântau părinții săi, încât se ascundea sub masă și plângea. Chiar dacă nu înțelegea ce însemna o iubire trecută, era emoționat de gravitatea cântecului și frumusețea armoniei vocale.

Muzician, compozitor, cântăreț și chitarist, printre altele, el a fost atras de folk încă din anul 1972, când l-a ascultat la radio pe Mircea Florian. Exista atunci moda cenaclurilor, iar la Brașov se înființase Cenaclul Dacia-Felix, înainte chiar să apară Cenaclul Flacăra.

Cenaclul Flacara a fost insa cel care l-a ajutat sa devina cunoscut.

Cântărețul Victor Socaciu a avut parte si de necazuri dupa ce a trecut printr-un transplant renal, făcut la Cluj Napoca. În 2018 a fost audiat la DIICOT în dosarul medicului Mihai Lucan. Le-a explicat procurorilor pas cu pas cum în 2009 a ajuns să primească doi rinichi de la o fetiţă de 10 ani aflată în moarte clinică.

Nici viata privata nu a fost scutita de probleme. În 2012, Marina Almășan și Victor Socaciu divorțau cu scandal, acuzându-se unul pe altul de infidelitate. De atunci, cei doi și-au aruncat cuvinte grele, iar prezentatoarea TVR 1 și-a acuzat fostul soț de faptul că nu plătește pensie alimentară și nu se preocupă de fiul lor. Deși artistul a negat vehement ca avea o relatie extraconjugala cu impresara lui, la puțin timp după divorț s-a căsătorit chiar cu ea. În ultimii ani, a reuști să refacă și relația cu fiul său.

Deși este cunoscut în special pentru activitatea sa muzicală, Victor Socaciu este și diplomat. În 2017, el solicita încheierea misiunii sale în calitate de șef al Consulatului General al României la Montreal, iar Guvernul îl rechema. El fusese consul încă din aprilie 2014. Între 2008 și 2012, Socaciu a fost și deputat PSD și a condus Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor.

"O inimă mare a încetat să mai bată. Un suflet nobil s-a ridicat la cer. Anunțăm cu nemărginită durere stingerea din viață a celui care a fost soț, tată, bunic, un artist de geniu și un simbol al dragostei de neam: Victor Socaciu. Dumnezeu să-l primească în Împărația Sa alături de cei drepţi!" a transmis fiica artistului, Ana-Maria Socaciu, într-un mesaj postat pe Facebook în urmă cu puţin timp.

