ANPC a închis peste 10 restaurante din Sun Plaza şi hipermarketul: "S-au găsit gândaci, dar şi ale nereguli"

Astăzi a fost inițiat un control operativ cu privire la operatorii economici din sectorul 1, în incinta Băneasa Shopping City,Careffour Băneasa, Metro Băneasa, Selgros Băneasa, dar și la nivel național, pentru a verifica respectarea legislației în vigoare de către operatorii economici tip supermarket control care va continua în toată această săptămână. Controlul în centrul comercial Băneasa a vizat 45 de operatori economici care desfășoară activități de alimentație publică, constatându-se o serie de neconformități, după cum urmează: • Prezența daunătorilor în blocul alimentar • Utilizarea de produse și proceduri nesigure în prestarea serviciilor de alimentație publică • Lipsa igienizării corespunzătoare a echipamentelor de expunere a produselor și a pavimentului • Agregate frigorifice deteriorate • Lipsa informării corecte în meniurile scurte și detaliate • Produse cu data limită de consum depășită • Produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare • Lipsa echipamentelor cu verificare metrologică Ca urmare a acestor deficiențe, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 537.000 lei, 2 avertismente, iar 560 kg de produse alimentare au fost retrase de la comercializare. De asemenea, 16 operatori economici au fost sancționați cu oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea neconformităților. Aceștia sunt: 1. CAREFFOUR BĂNEASA 2. POPEYES 3. LA SAFI 4. ART BURGER SRL (HESBURGER) 5. MESOPOTAMIA 6. PEPP&PEPPER 7. SC BLUE SERVICES GT SRL - AVOCADOO 8. SC US FOOD NETWORK SRL - KFC 9. US FOOD NETWORK – KFC - GALERIILE FEERIA 10. SC KUNGFU KING SRL 11. CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL - TACO BELL 12. TOPEXPRESS FOOD - RESTAURANT RUSTIC 13. TOAN’S VIETNAM SRL 14. AM REST COFFEE SRL - STARBUCKS 15. MLS INVEST TRADING SRL – CHOPSTIX 16. SUSHI TERRA Au fost prelevate probe pentru analize microbiologice și fizico-chimice la diverse produse alimentare în cantitate de peste 400kg, inclusiv la cuburi de gheață și sosuri comercializate în cadrul McDonald’s și la ulei uzat din unitatea Chopstix, pentru a verifica siguranța acestora în laboratoarele de siguranță alimentară autorizate și acreditate iar rezultatele le vom comunica ulterior. “ Deoarece consumatorul trebuie să aibă rezultatul real al etichetei aflată pe ambalaj cu conținutul produsului pentru ca hârtia suportă orice dar pentru siguranța consumatorilor trebuie analizate produsele pentru a ne asigura ca ceea ce scrie pe etichetă se regăsește și în produs. Avem suspiciunea ca producătorii nu trec pe etichete toți aditivii folosiți în produs.”Declarație Președintele ANPC În cadrul acțiunii de control, au fost verificate și 3 unități tip hipermarket Careffour, Selgros și Metro, unde s-au constatat următoarele neconformități: • Răsturnări neigienizate cu strat de arsură caramelizată • Produse alimentare fără etichete de identificare și caracterizare • Nerespectarea temperaturilor de păstrare a preparatelor alimentare calde • Agregate frigorifice neigienizate și prezența dăunătorilor • Produse electrice de joasă tensiune fără traduceri în limba română • Produse cosmetice fără avertismente și instrucțiuni în limba română Operatorul economic Careffour Băneasa a fost verificat ca urmare a sesizărilor primite din partea consumatorilor care a reclamat aspecte care au fost confirmate în cadrul controlului spre surprinderea comisarilor ANPC care în trecut au constatat abateri similare la acest operator economic iar acesta a înțeles să nu le remedieze. În urma acestor constatări, au fost retrase de la comercializare aproximativ 350 kg produse alimentare și 170 echipamente electrice, iar operatorii economici au fost sancționați cu amenzi de 167.000 lei. De asemenea, la SC Metro Cash and Carry SRL, s-a dispus oprirea temporară a utilizării agregatelor frigorifice până la remedierea deficiențelor. La operatorul economic Băneasa Developments SRL - Băneasa Mall și Feeria, s-au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de 40.000 lei, iar măsurile de remediere ...