Antena 3 CNN, liderul televiziunilor de știri. „Sinteza zilei” cu Mihai Gâdea, peste toate televiziunile de știri concurente la un loc

2 minute de citit Publicat la 11:50 04 Sep 2026 Modificat la 11:50 04 Sep 2026

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei". Sursă foto: Antena 3 CNN

Antena 3 CNN a fost liderul televiziunilor de știri pe 3 septembrie, atât pe publicul 18+ Urban, cât și pe targeturile comerciale 25-59 Urban și 25-59 Urban ABC. Seara, „Sinteza zilei”, realizată de Mihai Gâdea, a mărit considerabil distanța față de concurență, depășind pe mai multe categorii de public audiența cumulată a principalelor posturi rivale.

Pe 18+ Urban, Antena 3 CNN a înregistrat 7,1% share pe întreaga zi, față de 6,1% România TV, 2,9% Realitatea Plus și 2,7% Digi24. În Prime Time (19:00-24:00), Antena 3 CNN a avut 6,7%, cu aproximativ 37% peste România TV, care a obținut 4,9%.

Poziția de lider se confirmă și pe targeturile comerciale. Pe 25-59 Urban, Antena 3 CNN a avut 5,5% share pe întreaga zi, cu aproximativ 67% peste România TV (3,3%) și 72% peste Digi24 (3,2%). În Prime Time, Antena 3 CNN a obținut 4,5%, cu 50% peste Digi24, următorul post de știri clasat, cu 3,0%.

Pe 25-59 Urban ABC, Antena 3 CNN a ajuns la 7,1% share pe întreaga zi, clasându-se pe locul 3 în întreaga piață TV, după Pro TV și Antena 1. Digi24 a avut 4,1%, România TV 2,8%, B1 TV 1,7%, Realitatea Plus 0,8%, iar Euronews 0,1%. Antena 3 CNN a fost cu aproximativ 73% peste Digi24 și a depășit, singură, suma Digi24 + B1 TV + Realitatea Plus + Euronews, care a fost de 6,7%.

În Prime Time, Antena 3 CNN s-a menținut pe locul 3 în întreaga piață pe 25-59 Urban ABC, cu 5,9% share, față de 4,0% Digi24 și 1,8% România TV. Avantajul față de Digi24 a fost de aproximativ 48%.

„Sinteza zilei”, lider detașat al serii

Performanța s-a accentuat între 21:00 și 23:30, în intervalul „Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea.

Pe 18+ Urban, Antena 3 CNN a obținut 7,5% share, față de 4,4% România TV, 2,0% Digi24 și 1,8% Realitatea Plus. Antena 3 CNN a avut astfel o audiență cu aproximativ 70% mai mare decât România TV, următorul clasat.

Pe 25-59 Urban, „Sinteza zilei” a avut 5,0% share, față de câte 2,2% pentru România TV și Digi24. Audiența Antena 3 CNN a fost astfel cu aproximativ 127% mai mare decât a fiecăruia dintre următorii clasați. Mai mult, România TV și Digi24 au cumulat 4,4%, sub rezultatul obținut de Antena 3 CNN singură.

Diferența este și mai puternică pe 25-59 Urban ABC: „Sinteza zilei” a obținut 6,6% share, față de 3,1% Digi24, 1,6% România TV și 0,3% Realitatea Plus. Antena 3 CNN a avut astfel un share cu aproximativ 113% mai mare decât Digi24, adică de peste două ori mai mare.

Mai mult, Digi24, România TV și Realitatea Plus au însumat 5,0%, față de 6,6% Antena 3 CNN. „Sinteza zilei” a depășit astfel cu 32% audiența cumulată a celor trei competitori pe acest target.

„Sinteza zilei”, realizată de Mihai Gâdea, a înregistrat singură o cotă de piață mai mare decât audiența cumulată a tuturor televiziunilor de știri concurente – România TV, Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews – pe patru targeturi relevante: 18+ Urban cu studii superioare, 18+ Urban AB, 25–59 Urban și 25–59 Urban ABC.

Datele confirmă o tendință pe care Antena 3 CNN a mai înregistrat-o în această vară, când postul și „Sinteza zilei” au depășit pe anumite targeturi audiențele cumulate ale principalilor competitori.