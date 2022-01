Anton Rog, șeful Centrului Național Cyberint al SRI: "Oamenii şi-au instalat aplicaţii legate de COVID şi şi-au infectat telefoanele"

"În pandemie, păi în pandemie, am oprit o serie de troieni bancari, înainte să afecteze prea mulți oameni. La începutul pandemiei, din lipsa de cunoaștere despre cât de rău ne afectează acest virus și boala aferentă, foarte mulți aveau, au avut tendința de a accesa diverse linkuri, de a instala diverse aplicații care se numeau: detalii secrete covid, cum să ne ferim de covid, tratament minune.

Și mai ales oameni peste 50-55 de ani, despre care se spunea la început că pot să moară din cauza acestei boli cauzate de virus, și-au instalat aplicații din afara magazinului autorizat, au dat click pe linkuri și s-au infectat.

Cerberus Android Banker a fost un troian care a afectat ceva pensionari și le-a golit conturile pensiilor de la bancă, dar am intervenit rapid. Culmea, sesizarea despre... Prima sesizare pe care am primit-o înainte să se manifeste, a fost din zona membrilor Parlamentului.

Ca să vedeți că și unii membri ai Parlamentului au încredere în noi, dar nu de genul prieteni.

Chiar un senator ne-a sesizat, care era priceput la cyber și cu care ne întâlnisem în mai multe chestiuni publice: ia vedeți că am primit ceva ciudat. Și de la aceea am pornit și am făcut investigații. CUB All Banker care îți lua controlul în browser și făcea tranzacții în numele tău", a explicat Anton Rog în podcastul SRI prezentat de Ovidiu Marincea.

De asemenea, şeful Cyberint a vorbit şi despre salariul pe care îl poate obţine un ofiţer debutant al SRI.

"Un ofiţer debutant câştigă un salariu comparativ cu piaţa privată. Debutant. După care, în piaţa privată la câteva luni, la nu ştiu ce, lucrurile se duc în sus, iar la noi...

Păi, un ofiţer debutant câştigă între 5000 şi 6000 de lei. Nu e rău", a explicat Anton Rog.