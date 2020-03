Un jucător de rugby de la Dinamo a murit la numai 23 de ani: 'Nu îmi vine să cred! Doamne, ai grijă de el!'

Vestea morții lui Antonio Melinte i-a șocat pe prietenii săi, iar pe pagina sa de Facebook au apărut sute de mesaje de adio de la prietenii săi.

Potrivit unor surse, tânărul jucător de rugby la clubul Dinamo ar fi suferit, astăzi, un infarct.

"Dumnezeu sa te ierte om bun ! Nu era momentul tau..", "Încă nu îmi vine sa cred.. Dumnezeu sa te ierte și sa aiba grija de sufletul tău Meli!", "Drum lin, in sus spre cer! Dumnezeu sa te odihneasca si sa te aiba in paza suflet bun", sau "Acum o lună râdeam împreună iar azi aflu că nu mai ești printre noi! O să-mi lipsească toate momentele frumoase si toate tâmpeniile pe care le-am facut impreuna! Am rămas doar cu amintirile... Odihneste-te in pace frate drag! Ne-ai părăsit mult prea repede!", sunt doar câteva dintre mesajele postate de prietenii lui Antonio Melinte.