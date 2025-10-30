Aproape 1.000 de locuințe din Sectorul 1 au rămas fără gaze, după o avarie provocată de săpături

Echipă de intervenție Distrigaz. Imagine u caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Aproape o mie de locuințe sunt afectate, joi, după ce Distrigaz Sud Reţele a întrerupt furnizarea gazelor naturale pe mai multe străzi din Sectorul 1 al Capitalei din cauza unei avarii.

Potrivit unui comunicat transmis de companie, avaria s-a produs ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată pe strada Puţul lui Crăciun.

„Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 30 octombrie 2025, începând cu ora 12:30.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 940 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Bucegi, Carpaţi, Dornei, Parângului, Av. Popişteanu, Puţul lui Crăciun, Săcele, Scărişoara şi Soveja, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti”, informează Distrigaz Sud Reţele.

Mai multe echipe Distrigaz Sud lucrează pentru remedierea problemei, specialiştii estimând că alimentarea cu gaze naturale a clienţilor afectaţi va fi reluată în cursul zilei de joi, în jurul orei 19:00.

De asemenea, după reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care se simte miros de gaz, specialiștii le recomandă clienților să sune la Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.