„Am fost întrebat în scris, am răspuns în scris. Am dat toate informațiile necesare în scris. În continuare este o formă de dezinformare a populației, am avut și un exemplu să arat că o chestie care am auzit-o ieri, nu are cum că fie așa pentru că încearcă să se creeze o confuzie și cred că este intenționată. Nu am identificat cine sunt cei interesați să mă ia capul. Nu știu care este motivul pentru că este clar campania intensă direcționată spre personă, care continuă de după amiaza până seara. Cu titluri care te lasă să crezi că deja Arafat e închis sau ceva s-a întâmplat. Nu am nicio citație. Achiziția s-a făcut de altă instituție, s au cerut documente de acolo și este normal pentru că a ieșit un scandal cu firma.

Cum explică Raed Arafat prețurile uriașe de la începutul pandemiei

Raed Arafat a explicat că prețurile colosoale de care ne-am lovit la începutul pandemiei au fost cauzate de lipsa produselor pe piață. Conform acestuia, o lume întreagă s-a confruntat cu această problemă.

„Faptul că am avut scumpiri la începutul pandemiei, s-a explicat de la început. Piața a fost total absurdă pe plan mondial care nu se mai găsea nimic, decat la prețurile astea. Asta poate să verifice oricine și să vadă. Masca care se vindea la un preț, în situația în care cererea era imensă la nivel mondial și producția nu crescuse, atunci prețurile s-au dus la sume mari. S-au confruntat cu această problemă și alte țări europene, și Statele Unite. A fost o problemă mondială, jucată de de producători”, a spus Raed Arafat la Antena 3.

Raed Arafat, despre acuzațiile care i se aduc: Este o formă de dezinformare a populației