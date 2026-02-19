Arafat, despre RO-Alert-ul de la 4 dimineața: E dificil să spui că nu vrei să deranjezi. Era o oră limită. Sunetul nu se poate modifica

Raed Arafat a venit cu precizări după ce bucureștenii au fost treziți miercuri dimineața, în jurul orei 4:20, de un mesaj RO-Alert privind cod roșu de "ninsoare abundentă". FOTO: Colaj foto Antena 3 CNN / Agerpres

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a venit cu precizări după ce bucureștenii au fost treziți miercuri dimineața, în jurul orei 4:20, de un mesaj RO-Alert privind cod roșu de "ninsoare abundentă". Unii oameni s-au arătat iritați de alerta transmisă în timpul nopții, în timp ce alții au făcut glume pe rețelele sociale. Arafat spune că mesajele RO-Alert sunt trimise "atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate", iar ora la care a fost transmis mesajul a fost una "limită", când o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă.

"Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu", a explicat Arafat, subliniind că alertarea are rolul de a proteja oamenii expuși riscurilor.

Potrivit șefului DSU, mesajele sunt transmise "pe baza informărilor primite de la ANM" și sunt emise la nivelul dispeceratului, "fără a fi necesare aprobări suplimentare",

Arafat a enumerat și riscurile asociate unui cod roșu de ninsori și viscol: copaci căzuți, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse și "alte riscuri majore pentru populație". În același timp, el a spus că autoritățile înțeleg nemulțumirea unor oameni și și-au cerut scuze pentru disconfort.

"Înțelegem situația și ne cerem scuze pentru disconfortul creat unor persoane, însă solicităm înțelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor", a transmis Raed Arafat, adăugând că nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub cod roșu, persoanele aflate în locuințe de cele care sunt sau urmează să fie expuse, "fără a cunoaște situația reală".

În ceea ce privește sunetul puternic care însoțește mesajele RO-ALERT, șeful DSU precizează că acesta este unul standard și "nu poate fi modificat în prezent". Totuși, Arafat anunță că se fac demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situații nocturne care nu necesită trezirea întregii populații.

"Implementarea acestui lucru depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme, respectiv Android și iOS. Vom ține populația informată cu privire la demersurile realizate", a mai spus el.