Autostrata Transilvaniei A3 avansează: Lucrările pe tronsonul Nădășelu – Zimbor au ajuns la 94%. Când se deschide Nodul Românași

1 minut de citit Publicat la 19:11 27 Mar 2026 Modificat la 19:11 27 Mar 2026

Construcția Autostrăzii Transilvania este esențială atât pentru dezvoltarea economiei românești. FOTO: Captură video/Cristian Pistol/Facebook

Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat un avans important la șantierul Autostrăzii Transilvania A3. Potrivit acestuia, pe secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor (30,6 km), stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 94%.

“Construcția Autostrăzii Transilvania este esențială atât pentru dezvoltarea economiei românești, cât și pentru optimizarea rutelor europene de transport în actualul context geo-politic”, transmite Cristian Pistol.

În perioada următoare, constructorul așternere stratul de uzură pe calea 1 (între km 19+100 și km 20+500), montează parapetul median, consolidează, execută separatori hidrocarburi și montează instalații electrice pentru iluminat.

În paralel, UMB lucrează la Nodul Rutier Românași, care va asigura descărcarea în DN1F și DJ108A pentru întreg tronsonul Târgu Mureș – Poarta Sălajului (155 km), până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău (inclusiv Tunelul Meseș).

La acest șantier sunt mobilizați 64 de muncitori și 38 de utilaje, care execută: umpluturi pe drumuri de legătură și bretele, execuție strat inferior de fundație cu balast, montare lișă parapete pe poduri, armare placă de racordare, montare cabluri la instalațiile de iluminat. Stadiul fizic la Nodul Rutier Românași a ajuns la 45%.

Toate aceste șantiere vor fi finalizate anul acesta, la fel ca și secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km), unde tot Spedition UMB a depășit deja 98% progres!

Valoarea însumată a celor 3 contracte (finanțate prin Programul Transport 2021-2027) este de aproximativ 2,53 miliarde lei (fără TVA).

Anunțul are loc în contextul în care preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în februarie că anul trecut ritmul în care au fost construite autostrăzi a încetinit şi că este pesimist cu privire la cei aproximativ 250 de kilometri care ar trebui finalizaţi anul acesta.