Avarii majore la o magistrală de apă din Piatra Neamț: zeci de mii de oameni nu au apă potabilă de trei zile

1 minut de citit Publicat la 10:16 26 Noi 2025 Modificat la 10:16 26 Noi 2025

La momentul reluării furnizării serviciului de alimentare cu apă potabilă, există posibilitatea ca parametrii de turbiditate să prezinte valori ridicate.Foto: Apa Serv

Mai multe avarii succesive la magistrala de apă care deservește cel mai mare cartier din orașul Piatra-Neamț și alte trei comune limitrofe au lăsat zeci de mii de oameni fără apă potabilă. Este a treia zi consecutivă în care localnicii din aceste zone nu au apă, iar compania APA SERV a anunțat că furnizarea apei va fi reluată începând de joi dimineață, relatează Agerpres.

Avarii succesive la magistrala de apă care deserveşte cartierul Dărmăneşti şi comunele Girov, Gârcina şi Dochia au lăsat zeci de mii de oameni fără apă de trei zile.

Ultima avarie a fost descoperită în timpul lucrărilor de reparație.

„În urma intervenţiilor din data de 25.11.2025, care s-au finalizat în termenul precizat, în timpul manevrelor de încărcare a reţelei, la ora 03:00, au fost identificate noi avarii la conducta magistrală de aducţiune ce alimentează rezervorul R6”, se arată într-un comunicat al companiei de apă.



Astfel, furnizarea apei va fi întreruptă, din nou. Sunt afectați localnicii din cartierul Dărmănești, cartierul Speranța, strada Izvoare (inclusiv Merlins Beverages), din municipiul Piatra Neamț, dar și comunele Gârcina, Girov și Dochia.

Dacă nu vor fi găsite noi probleme, compania de apă estimează că abia joi dimineață va fi reluată furnizarea apei.

„Deşi terminarea lucrărilor este estimată a se realiza astăzi, 26.11.2025, în jurul orei 18:00, având în vedere atât timpul necesar pentru încărcarea instalaţiilor, cât şi situaţiilor generate de ineria şi reechilibrarea sistemului, procesul de reluare a furnizării apei cu presiune optimă pentru toate zonele afectate se va realiza în data de 27.11.2025 începând cu ora 08:00”, mai informează APA SERV.



La momentul reluării furnizării serviciului de alimentare cu apă potabilă, există posibilitatea ca parametrii de turbiditate să prezinte valori ridicate. APA SERV subliniază că în asemenea situaţii se recomandă menţinerea robinetului deschis pentru câteva minute, astfel încât apa să revină la standardele normale de potabilitate.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de 0233233340 sau consumatorii noștri pot accesa site-ul Companiei www.apaserv.eu