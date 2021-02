Ce avere are primarul Emil Boc. I-au intrat în conturi mai mulți bani decât în 2019

La capitolul terenuri, Emil Boc are tot 9 (din care deține doar o cotă parte) ca anul trecut – toate în Răchițele. Este vorba despre fânațe și păduri, dobândite prin moștenire. Și la capitolul imobile declarația de avere a rămas neschimbată. Primarul are un apartament în Cluj-Napoca, cumpărat în 1995 împreună cu Oana Boc, încă un apartament în Cluj-Napoca, pe numele Cezarei Boc, fiica cea mare, cumpărat în 2015, plus o casă și o cabană din lemn (din care deține o cotă parte), dobândită prin moștenire, în 2013, scrie bzc.ro.

Emil Boc conduce un Peugeot din 2007. Înaintea campaniei electorale, acesta a contractat un credit în valoare de 45.000 de lei pe care a reușit să-l ramburseze.

De la Primăria Cluj-Napoca Boc a încasat, în 2020, 229.794 de lei, reprezentând salariu și drepturi bănești restante aferente mandatului 2016-2020. În 2019, Boc a obținut de la Primărie 164.460 de lei. Și salariul primarului obținut de la UBB a crescut în 2020, ajungând de la un venit de 69.157 la 73.770 de lei.

Oana Boc a obținut în 2020 un salariu de 76.336, de la Universitatea Babeș Bolyai, mai mult decât în 2019 când a obținut 70.993 de lei.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal