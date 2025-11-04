Avioane F-16 române și Eurofighter germane ridicate în aer la granița cu Ucraina. „Au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene”

1 minut de citit Publicat la 09:20 04 Noi 2025 Modificat la 09:20 04 Noi 2025

Avion Eurofighter al Forțelor Aeriene Germane decoleză de la baza Mihail Kogălniceanu. Foto: Profimedia Images

Două avioane F-16 românești și alte două aeronave germane Eurofighter Typhoon au fost ridicate în aer în noaptea de luni spre marți, după ce Rusia a atacat porturile ucrainene de pe Dunăre, în apropierea graniței cu România, informează MApN.

„În noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie, forţele Federaţiei Ruse au executat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea. În urma acestor acţiuni, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean”, se arată într-un comunicat MApN.

Două avioane F-16 de la baza aeriană Fetești au fost ridicate în aer la ora 00:17, urmate de alte două avioane Eurofighter germane, dislocate la baza aeriana Mihail Kogălniceanu, la ora 02:45,

„Comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul național”, se mai arată în comunicat.

Ministerul Apărării Naţionale condamnă, în comunicat, „cu fermitate” atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acțiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale. România rămâne în contact permanent cu aliații din NATO și Uniunea Europeană și menține un nivel ridicat de vigilență și reacție.