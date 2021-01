Bitcoin, un nou preț record! 40.000 de dolari pe unitate

În primele zile din an, Bitcoin ajunsese la prețul record de 30.000 de dolari pe o unitate. După numai o săptămână, criptomoneda s-a scumpit cu 10.000 de dolari, atingând un nou prag-record în istoria sa, informează Bloomberg.com.

Pe 28 decembrie 2020, Bitcoin valora în jur de 28.000 de dolari, și se preconiza de atunci o nouă creştere record. Cea mai cunoscută criptomonedă depăşise primul prag, cel de 20.000 de dolari, în data de 16 decembrie.

Ascensiunea bitcoin a fost stimulată și de mutările recente ale unor companii financiare importante precum PayPal care a lansat anul trecut o funcție care permite utilizatorilor să investească în criptomonede.

PayPal a anunțat de asemenea că intenționează să implementeze anul acesta plățile cu criptomonede în rețeaua sa masivă de comercianți.

Bitcoin a înregistrat cea mai mare creștere în 2020

Bitcoin a avansat cu peste 300% în 2020 și, mai mult decât atât, în ultimele două săptămâni a adăugat peste 50%, trecând de la 20.000 de dolari la 30.000.

Moneda blockchain existat de aproximativ un deceniu, dar anul trecut a intrat în atenția marilor investitori americani, atrași de calitățile percepute de acoperire a inflației și de potențialul de câștiguri rapide, precum și de așteptările că va deveni o metodă principală de plată.

Bitcoin este cea mai importantă monedă digitală, cu o cotă de piaţă de aproape 70%.

Ideea unei monede digitale nu este noua si a aparut in urma cu mai bine de 20 de ani. In 1998, Wei Dai a adus in discutie ideea unor bani digitali, iar Nick Szabo a creat Bit Gold. Cele doua idei nu au avut succes in acea perioada, insa 10 ani mai tarziu, Satoshi Nakamoto a publicat documentatia pentru Bitcoin, moneda care avea sa transforme lumea.

Ceea ce este foarte interesant este faptul ca nu se stie cu exactitate cine este Satoshi Nakamoto, daca este o singura persoana sau un pseudonim care defineste un grup de oameni. Nimeni nu a revendicat uriasa inovatie, insa se pare ca acest lucru nu este de atat de mare interes dat fiind faptul ca foarte multi oameni se bucura de ea.