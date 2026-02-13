Bogdan Ivan, după ce minerii au anunțat că vin la București: "Am făcut tot ce a depins de mine. Decizia aparține acum lui Bolojan"

1 minut de citit Publicat la 20:14 13 Feb 2026 Modificat la 20:16 13 Feb 2026

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Foto: Agerpres

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat, vineri, după ce minerii de la Complexul Energetic Oltenia au protestat pentru a doua zi la rând și au anunțat că fac miting în București, din cauza neacordării tichetelor de masă.

La protestul din Târgu Jiu, liderii angajaților au spus că au dialogat telefonic cu ministrul, care s-ar fi aflat la momentul respectiv în biroul premierului Bolojan.

Ministrul ar fi invitat o delegație a protestatarilor la București, însă cei din stradă i-au cerut lui Ivan să vină, el însuși, la Târgu Jiu.

Postarea ministrului, în continuare.

"La începutul acestei săptămâni, am promovat Memorandumul prin care angajații de la CE Oltenia vor primi banii pentru tichetele de masă.

Mi-am asumat această poziție și o susțin prin decizii, documente dar și public, fără echivoc.

Din punctul de vedere al Ministerului Energiei, Memorandumul trebuia deja aprobat în ședința Guvernului României.

Bogdan Ivan: România nu depinde de 700 de lei pe lună pentru muncitorii care lucrează în condiții foarte grele

Am spus foarte clar, atât în ședințele de Guvern, cât și în discuțiile cu angajații CE Oltenia, că drepturile oamenilor nu pot fi negociate. Iar CE Oltenia și România nu depinde de 700 de lei/luna/angajat la muncitorii care duc o muncă grea în condiții foarte grele!

Pentru a fi credibil, statul român trebuie să fie primul care dă semnalul de corectitudine și predictibilitate față de propriii angajați.

Soluțiile pot fi echilibrate și corecte doar atunci când sunt construite prin dialog real, nu prin măsuri luate în grabă. Tensiunile pot fi prevenite prin transparență și responsabilitate.

Bogdan Ivan: În momentul acesta, decizia aparține premierului

În același timp, prin demersurile mele la nivel european, am renegociat calendarul de închidere a capacităților pe cărbune și am blocat închiderea lor la 31 decembrie 2025.

Mai mult, în lipsa acestei renegocieri, România risca să piardă aproximativ 1,8 miliarde de euro din PNRR.

În momentul de față, decizia finală aparține premierului.

Eu, ca ministru social-democrat al Energiei, am făcut toate procedurile ca drepturile oamenilor să fie acordate.

Voi continua întotdeauna să susțin deschis soluții care protejează oamenii și păstrează funcționalitatea Sistemului Energetic Național."