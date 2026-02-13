Minerii au ieșit în stradă în Gorj, înainte de protestul din București: "Cei 700 de lei din tichete de masă sunt mană cerească!"

Mineri din C.E. Oltenia în fața sediului companiei, vineri, 13 februarie 2026. Sursă: captură video Antena 3 CNN

Minerii din Complexul Energetic Oltenia au ieșit, vineri, în stradă, în Gorj, pentru a doua zi la rând, revoltați de neacordarea tichetelor de masă.

Între 150 și 200 de protestatari s-au adunat în fața sediului din Târgu Jiu al companiei.

Ei au anunțat, pentru săptămâna viitoare, un miting de protest la București, în fața Ministerului Energiei.

Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN: "Nemulțumirile oamenilor sunt provocate în principal de tăierea acelor tichete în valoare de 700 de lei. Alături de noi este unul dintre angajații complexului care muncește aici de aproape 33 de ani. Bună ziua, domnule Mitea! Ce înseamnă pentru dumneavoastră tăierea acestor tichete în valoare de 700 de lei și cum vă afectează?"

Angajat C.E. Oltenia: "Aș da exemplu situația mea financiară, situația mea familială. Acești 700 de lei sunt mană cerească în familie. Nedându-ni-se aceste tichete de masă în valoare de 700 de lei, asta înseamnă diminuare din salariu.

Miner: Continuăm protestul până vine ministrul Ivan

Adică, nu mai am sa plătesc acțiuni extrașcolare la copii, nu am să mai pot sa îmi permit să plătesc un curs la facultate, pentru fata mea, studentă la Drept în ultimul an. Am chirie la casa, trebuie să plătesc și rate bancare.

(Acești bani) înseamnă multe, că nici zdraveni în minerit nu mai suntem, după atâția ani.

Acești 700 de lei, aceste tichete de masa care ne-au fost date, sunt tot datorita nouă. În 2012, noi am renunțat la masa calda, care era o batjocură, și care avea o valoare mult mai mare față de tichetele de masă.

Acum tichetul de masă este 35 de lei iar masa caldă, la vremea respectiva, era 50 de lei. Noi nu am avut pretenții să ne dea, cum a zis (premierul) Bolojan, 40 - 45 de lei.

Noi am pretins sa rămânem la aceleași tichete.

Dar ei (cei din guvern, n.r.) au văzut ca nu zicem nimic când am pierdut acele vouchere de vacanță și s-au bazat pe faptul că nu o să zicem nimic nici de aceste tichete, dar s-au înșelat.

Vom sta (la protest) până vine în fața noastră acest ministru, (Bogdan) Ivan."