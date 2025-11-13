Bolojan: Finalizarea autostrăzilor care fac legătura cu Republica Moldova și Ucraina e prioritară pentru apărarea României

Lucrări la autostrada A7 Bacău - Adjud - Tisita. Foto: Inquam Photos/Casian Mitu

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seara că finalizarea autostrăzilor din Moldova, care vor asigura conectivitatea cu Ucraina și Republica Moldova reprezintă una din prioritățile pentru apărarea României, în condițiile în care România va beneficia de 4 miliarde de euro fonduri europene destinate „infrastructurii de mobilitate civil-militare”, în cadrul programului SAFE al Comisiei Europene, destinat achizițiilor militare și finațării industriilor de apărare din Europa.

„În această perioadă, concentrarea a fost ca suma, care a fost repartizată României prin acest program de credite cu dobânzi foarte avantajoase (programul SAFE al Comisiei Europene - n.r.), să fie alocată astfel: cea mai mare parte, aproximativ 12 miliarde (de euro) pe achiziții militare, iar 4 miliarde sunt alocate pe infrastructura de mobilitate civil-militară”, a spus Ilie Bolojan în cadrul unui interviu acordat Euronews România.

Pentru noi este o prioritate ca această a doua componentă să fie alocată pentru finalizarea capetelor de autostradă din Moldova, cum este de exemplu Pașcani, Iași-Ungheni - conectivitatea cu Republica Moldova - și, de asemenea, direcția spre Suceava - conectarea cu Ucraina.

Peste 50% din achizițiile militare se vor face cu integrarea producției de armament în România

Pe 24 noiembrie este programată la Cotroceni o ședință CSAT, în care urmează a fi aprobată lista cu achizițiile militare pe care România urmează să le facă.

„Ceea ce facem în aceste zile înseamnă să definitivăm, împreună cu echipele din Ministerul Apărării, cu cele de la Ministerul Economiei, cu cei din Interne și cu Cancelaria, aceste achiziții, în așa fel încât pe data de 24 (noiembrie), când este ședința CSAT, să putem aproba lista pe care România dorește să o achiziționeze. Căutăm parteneri, pentru că trebuie să facem aceste achiziții în parteneriat cu alte state europene. Avem Germania, avem alte state europene, suntem în negocieri cu mai multe state. Vom face achiziții de armament cu mai multe state europene. După aprobarea CSAT, datele vor fi făcute publice”., a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a anunțat că peste 50% din dotările armatei se vor face prin integrarea producției de armament în România.

„Vorbim nu doar de achiziții de armament. Foarte important, am căutat ca cea mai mare parte din aceste achiziții să fie localizată producția în România. Nu e doar o problemă să îți dotezi armata, cât mai repede posibil, ci este important să ai această producție în România, asta înseamnă locuri de muncă, transfer de tehnologie, capacitate de întreținere a acestei dotări, scăderea de costuri”, a precizat premierul României, Ilie Bolojan.