Buzoianu: Încercăm să identificăm ambalaje noi pentru reciclare, care să necesite puține modificări de soft ale RVM-urilor

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. Sursa foto: Agerpres

Avem deja o infrastructură în toată țara de RVM-uri (n.r.: Reverse Vending Machines – automate de preluare a ambalajelor) și putem să adăugăm ambalaje noi, dar care să nu necesite modificări majore ale echipamentelor de colectare, a declarat, vineri, în marja evenimentului de lansare a proiectului-pilot "Tu câștigi, natura respiră", ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

"Una dintre primele mele întrebări, când am ajuns în mandat la minister, a fost cum putem să creștem Sistemul de Garanție - Returnare, care este un sistem care deja funcționează. Peste 80% din ambalajele care sunt colectate ajung să fie reciclate. O parte de extindere înseamnă și cum creștem tipurile de ambalaje care pot fi colectate și reciclate prin acesta. Mi s-a spus atunci: «Haideți să găsim cumva niște proiecte-pilot», să vedem exact cum putem să creștem fără să distrugem un proiect care deja funcționează, să vedem care sunt provocările și în momentul în care decidem să creștem proiectul să avem de fapt în față și un plan.

Astăzi, se lansează un proiect care este un pilot necesar de cercetare, iar în câteva luni de zile vom avea un raport despre care au fost principalele provocări, care sunt soluțiile pentru asta, ca apoi imediat să putem să-l lansăm la nivel național. Mă bucur că avem primul bon după un ambalaj de lapte în cazul acesta. Unul dintre ambalajele pentru care am primit întotdeauna răspunsul că «Nu se poate», că nu se vor putea folosi ambalajele de lapte cu acest RVM", a spus Diana Buzoianu.

Şefa Mediului a adăugat că introducerea de noi ambalaje în SGR trebuie să se realizeze, în primă fază, fără modificări majore ale aparatelor de colectare.

"Este relevant pentru mine să înțeleg dacă au folosit aceeași tehnologie sau dacă a fost nevoie să schimbe mașina. Înțeleg că este același RVM, dar pentru care au băgat o bază nouă de date cu privire la scannerul care recunoaște ambalajele. Teoretic, vorbim de aceleași echipamente care pot fi ușor modificate ca soft, ca să poată să recunoască ambalajele. Asta înseamnă, automat, că noi ne limităm, dacă vrem să creștem marja de ambalaje care pot fi colectate, la ambalajele care încap astăzi în aceste RVM-uri.

Dacă vrem să colectăm, de exemplu, ambalaje care sunt mult mai mari, să zicem bidoane de apă de 10 litri, asta va însemna că va trebui să modificăm RVM-urile. Noi ce încercăm să facem, în lunile acestea, este să identificăm ambalajele care nu necesită modificarea RVM-urilor, pentru că au fost deja făcute investițiile. Avem deja o infrastructură în toată țara de RVM-uri.

Este important să ne folosim de ea la maximum. Asta înseamnă că, prin puține modificări de soft, putem să adăugăm ambalaje care, astăzi, nu sunt colectate prin aceste RVM-uri, dar care nu necesită să fie modificate inclusiv echipamentele. E foarte important pentru noi să ne dăm seama ce putem să creștem și unde putem să îmbunătățim proiectul, fără să presupună investiții foarte mari la mai puțin de doi ani de zile de când au fost achiziționate RVM-urile", a explicat șefa de la Mediu.

Potrivit Dianei Buzoianu, pe baza rezultatelor proiectului-pilot, lansat de Tetra Pak, acesta ar urma să fie scalat la nivel național.

"Dacă din proiectul-pilot reiese că majoritatea absolută a obstacolelor care au fost întâmpinate pot fi depășite, cred că acest proiect va putea să stea la bază anul viitor, să putem să vedem o trecere și pentru aceste ambalaje. Este exact modelul de cum ar trebui să fie făcute lucrurile. Pilotăm pe câteva locații să vedem exact comportamentul oamenilor, să vedem exact cât de ușor sunt sau nu să fie după aia colectate, reciclate și așa mai departe. Și după aceste opt luni de zile, eu sper că va reieși din această analiză că este un proiect viabil scalat la nivel național", a menționat ministra de resort.

Buzoianu a anunțat, totodată, că, în zilele următoare, va fi publicată în consultare o metodologie legată de costurile RetuRo ale retailerilor și producătorilor, odată cu introducerea a noi tipuri de ambalaje în SGR.

"Chiar zilele acestea o să punem în transparență o metodologie pentru costurile RetuRo ale retailerilor, producătorilor, tocmai pentru că vrem să venim în ajutorul unor astfel de proiecte și vrem să le creștem. Între 80% și 90% din ambalajele care sunt astăzi trecute pe lista ambalajelor oficiale, care pot fi colectate prin RVM, sunt colectate. Avem discrepanțe foarte mari între urban și rural, ceea ce înseamnă că putem să mai creștem infrastructura în rural și asta este una dintre dorințele pe care noi le avem, și anume să aducem din ce în ce mai multe RVM-uri și în rural.

Avem diverse discuții și cu RetuRo pentru a vedea cum putem să creștem prezența RVM-urilor și în zonele care au mai puțin acces astăzi la aceste echipamente. Pe scurt, este un proiect cu care noi ne mândrim, inclusiv la nivel internațional. Anul viitor vom avea un forum internațional organizat public-privat pentru SGR pentru a da această poveste la nivel internațional, pentru că sunt state care vor implementa SGR în anii care urmează și ne-au întrebat expres care au fost provocările, cum am reușit să trecem peste, cum am implementat. Se uită la noi ca exemple de bune practici. Avem această poveste de succes, trebuie doar să ducem mai departe", a menționat șefa de la Mediu.

Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a participat, vineri, la evenimentul de lansare a proiectului "Tu câștigi, natura respiră" – un proiect-pilot al Tetra Pak, ce are ca scop analiza fezabilității și a posibilităților tehnice de colectare și reciclare a ambalajelor din carton pentru băuturi și lactate (LPCs – Liquid Packaging Cartons), în contextul analizării opțiunilor de gestionare a acestora în România.

Proiectul este implementat prin parteneriatul dintre Tetra Pak, Mega Image, Maspex, Tomra și Brai Cata.