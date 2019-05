Carmen Avram: Trăim vremuri grele pentru că nu toată lumea din ţara asta o iubeşte

Candidata Partidului Social Democrat pentru alegerile europarlamentare Carmen Avram le-a transmis vineri, de la Costeşti, alegătorilor să înveţe să iubească de mici România, întrucât ceea ce se întâmplă acum în ţară este "foarte grav".



Carmen Avram a participat, alături de autorităţile judeţului, la inaugurarea şcolii din satul Ferigile, recent modernizată cu fonduri guvernamentale.



"Personal, toată viaţa mea nu am cunoscut pe nimeni care să fi realizat lucruri măreţe care să nu fi mers la şcoală. Este extrem de important ca toată lumea, toţi copiii noştri să aibă acces la şcoală, la cărţi, la educaţie, pentru că fără ei România va sta pe loc. Încercaţi, vă rog din suflet, să le vorbiţi tot mai mult copiilor despre România. Ceea ce ni se întâmplă acum în ţară din partea unor oameni care nu au România în suflet, deşi pretind că o au, care participă la mitinguri şi se îmbracă în drapelul românesc, dar nu simt nimic pentru el, este foarte grav şi trebuie să ştim ce este România. Trebuie să învăţăm de mici să o iubim, pentru că aici sunt rădăcinile noastre şi oriunde am pleca pe pământul ăsta, gândul nostru, inima noastră va fi întotdeauna aici şi mereu vom tânji să ne întoarcem acasă", a spus Carmen Avram în faţa zecilor de părinţi şi copii veniţi să asiste la inaugurarea şcolii.



Candidata PSD a asistat şi la premierea cuplurilor care a au împlinit anul acesta 50 de ani de căsnicie, evenimentul desfăşurându-se într-una din bisericile din localitate, vineri, de Izvorul Tămăduirii, autorităţile locale sărbătorind şi ziua comunei.



"Şi eu şi soţul meu avem rădăcinile aici. Cunosc oamenii din zonă foarte bine. Avem o căsuţă pe care o iubim nespus. Am învăţat de la dumneavoastră să îngrijim grădina... Sunt în campanie electorală pentru alegeri europarlamentare, pentru un parlament care decide ca şi parlamentul nostru şi de acolo vin legile şi noi trebuie să le implementăm aici. Eu o să vă reprezint cu drag, dar, peste toate, cu foarte multă dragoste de ţară, acolo, în inima Europei, unde se fac legile pentru noi. O dragoste de ţară de care avem nevoie foarte mult acum, pentru că trăim vremuri grele, periculoase chiar, aş spune, pentru că nu toată lumea din ţara asta iubeşte ţara asta şi e bine să fim cât mai mulţi care să gândim cu drag la ţară. O să încerc să obţin pentru fermierii români, care îmi sunt foarte dragi, cât de mult se poate, pentru că ştiu cu câte obstacole se luptă, ştiu cu câte greutăţi se luptă, ştiu câţi le pun beţe-n roate ca să nu fie şi fermierul român în faţă. O să încerc să fac tot ce este mai bun pentru această ţară", a mai spus Carmen Avram.



Carmen Avram este numărul doi pe lista PSD la alegerile europarlamentare, după Rovana Plumb.