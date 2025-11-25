Casa Regală scoate la vânzare Hotelul "Furnica”, un simbol al stațiunii Sinaia. Care este prețul cerut

2 minute de citit Publicat la 16:48 25 Noi 2025 Modificat la 16:48 25 Noi 2025

Hotelul "Furnica" face parte din ansamblul Castelului Peleș. FOTO: Asociația pentru Patrimoniul Regal Peșeș/Facebook

Casa Regală a României scoate la vânzare Hotelul “Furnica”, una dintre clădirile simbol ale orașului Sinaia, care face parte din ansamblul Domeniului Regal Peleș. Informația apare într-un proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Judeţului Prahova pentru cumpărarea imobilului.

Clădirea este situată pe un teren de 5.106 metri pătrați, iar prețul cerut este de 3,7 milioane de euro, se mai arată în documentul citat.

Ministerul Culturii a transmis deja neexercitarea dreptului de preemțiune, astfel încât acesta a fost transferat către autoritățile locale – Consiliul Județean Prahova și Primăria Sinaia.

Majestatea Sa Margareta a României, alături de ASR Principesa Elena, Irina Walker, ASR Principesa Sofia și ASR Principesa Maria, a informat Consiliul Județean Prahova despre intenția de a vinde Hotelul “Furnica”.

“Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: Art.1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune al Judeţului Prahova pentru cumpărarea imobilului situat în orașul Sinaia, str. Furnica nr.50, judeţul Prahova, clasificat ca monument istoric “Hotel Furnica”, cod PH-II-m- A-16679, înscris în cartea funciară nr.24995/Sinaia, compus din teren în suprafaţă măsurată de 5.106 mp, identificat cu numărul cadastral 24995 şi construcţia C1-locuință (D+P+E+M) cu o suprafață construită la sol de 1928 mp și suprafață desfășurată de 3881 mp, identificată cu număr cadastral 24995-C1”, se arată în proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Prahova care va fi supus la vot joi.

Hotelul este închis în prezent

Hotârârea privind neexercitarea dreptului de preemţiune are valabilitate pentru întregul an calendaristic 2025, inclusiv pentru situaţiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

„Monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, potrivit prezentei legi, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării.

Potrivit site-ului patrimoniupeles.ro, Hotelul Furnica este astăzi închis și păstrat în regim de conservare.

Actualul Hotel „Furnica” nu a fost conceput inițial ca hotel, ci ca ansamblu de servicii pentru domeniul Peleșului.

În realitate, clădirea a găzduit locuințele servitorilor și ale personalului tehnic, inclusiv 40 de camere pentru angajați, spălătoria Domeniului Regal și grajdurile noi cu o capacitate de 24 de cai. Totul, însă, într-o arhitectură de o eleganță rar întâlnită pentru niște anexe.

Arhitectul ansamblului a fost Karel Liman, același care a proiectat și mare parte din Castelul Pelișor și a extins Castelul Peleș.