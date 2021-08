Preţ " fantastic" la pahar de plastic. Cât costă o cafea de la automat, în Mamaia

În stațiunile de pe litoral, nu doar temperaturile sunt ridicate.

Prețurile au ajuns la cote alarmante, iar turiștii sunt nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunare, atât pentru apa plată, cât și pentru o simplă cafea, la pahar de plastic.

Câţi bani trebuie să plătească turiştii pe o cafea de la automat, în Mamaia

"Pentru un pahar de cafea de la automat turiștii sunt nevoiți să scoată din buzunar între 10 și 12 lei. Preț cu mult crescut față de cel din București, chiar și din Aeroportul Otopeni, unde o cafea ajunge să coste 7-8 lei. Situația se schimbă dacă vreți să vă răsfățați cu o cafea la terasă, acolo va trebui să plătiți între 18 și 20 de lei, scriu jurnaliștii de la cancan.ro

Cât costă o sticlă de apă plată la 0.75 litri, pe o plajă de fițe din Mamaia

”O apă la 0,75 a costat 20 de lei, dar era Badoit. 100 de grame din peștele casei (biban de mare) era 28 de lei și am plătiti pentru o bucată: 200 de lei. Prețurile sunt extrem de mari, însă condițiile bune.

Angajații atenți, băuturile ți le aduc în frapieră, cu gheață. Dar, a fost dezamăgitor în dimineața de sâmbătă, când am ajuns acolo și ni s-a spus că nu mai sunt locuri libere. De ce? Pentru că erau rezervate toate șezlongurile. Atunci le-am spus: ok, noi am fost și ieri, de ce nu ni s-a spus că a doua zi este cu rezervare? Dacă eram informați, știam să acționăm în consecință. Nu au știut cum să răspundă…”, a declarat, pentru Replica, un turist.

Aproape 200.000 de persoane și-au petrecut vacanţa în acest weekend, la mare.

A fost cel mai aglomerat weekend din acest an, pe litoralul românesc. Staţiunea care rămâne şi de această dată în topul preferiţelor românilor este Eforie Nord

