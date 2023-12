În cât timp dispare, de fapt, alcoolul din sânge. Medicul Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă

Medicul Tudor Ciuhodaru îi sfătuieşte pe şoferi să nu se urce la volan dacă au consumat alcool. Metodele de a păcăli fiola sunt doar mituri! Află cât durează, de fapt, să dispară complet alcoolul din sânge.

"Dacă beţi nu vă urcaţi la volan! Este mult mai sigur aşa", a spus medicul, sâmbătă, în direct la Antena 3 CNN.

El evidenţiază faptul că metodele de a păcăli fiola care arată alcoolemia sunt doar simple mituri şi că nu au efect.

"Atenție șoferi, nu e de glumit. NU încercați să faceți asta. NU veți păcăli fiola (nici) la trecerea dintre ani. NU conduceți dacă ați băut.

Pentru dispariția completă a alcoolului etilic din sânge, la o alcoolemie de 100 mg/dl ( 1 g°/00 ) sunt necesare 6-7 ore (!!! cu condiția stopării consumului de alcool). În perioada sărbătorilor peste 30% din șoferii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani au condus cel puțin o dată sub influența băuturilor alcoolice. Doar câteva pahare multiplică de 10 ori riscul accidentelor rutiere.

Unul din trei accidente mortale este direct legat de consumul de alcool", a scris medicul Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.

Cât durează, de fapt, să dispară complet alcoolul din sânge

"Încercările pentru a păcăli fiola prin: spălat pe dinți, utilizarea gumei de mestecat, scorțisoara ținută pe cerul gurii, mestecatul de pătrunjel, afirmarea ingestiei de acid acetic sub forma de oțet (castraveți murați, salată etc) sau a ingestiei de medicamente sub formă de soluție alcoolică sau a bomboanelor ce conțin alcool, încercarea de a sulfa pe lângă fiolă nu au avut niciodată rezultat", transmite medicul.

"Din punct de vedere metabolic curba alcoolemiei urmează două faze: de creștere rapidă (datorită absorbției digestive) urmată de scădere progresivă (datorită excreției dar mai ales metabolizării alcoolului).

a) Absorția este rapidă (după 20-30 minute alcoolul este decelabil în sânge) și e influențată de multipli factori: tipul de băutură, concentrația în alcool, conținutul gastric, motilitatea gastrică, asocierea cu medicamente.

b) Spre deosebire de absorbție care e depedentă de concentrație, eliminarea e independentă de aceasta - 90% din alcool este metabolizat hepatic iar restul este excretat renal, pulmonar și prin piele. În medie se pot metaboliza 5-10 g/oră.

c) După întreruperea consumului de alcool nivelul sanguin scade cu 10-25 mg/dl/oră.

d) De aceea pentru dispariția completă a alcoolului etilic din sânge, la o alcoolemie de 100 mg/dl (1 g°/oo) sunt necesare 6-7 ore (!!! cu condiția stopării consumului de alcool".

Atenție șoferi, nu e de glumit. NU încercați să faceți asta. NU veți păcăli fiola (nici) la trecerea dintre ani. NU... Publicată de Tudor Ciuhodaru pe Vineri, 29 decembrie 2023

Cât timp rămâne alcoolul în corp?

Tudor Ciuhodaru mai scrie că alcoolul vă afectează viteza de reacţie, judecata şi simţul orientării şi vă face mai vulnerabil la accidente.

"Important:

1. Pentru aceeași cantitate de alcool nivelele alcoolemiei vor fi mai mari la cei cu volum corporal mai mic sau la cei cu activitate enzimatică mai scăzută (alcool dehidrogenaza, aldehid dehidrogenaza), femeile tinere fiind în principal afectate.

2. Alcoolul vă afectează viteza de reacţie, judecata şi simţul orientării şi vă face mai vulnerabil la accidente.

3. Vă recomandăm ca atunci când mergeți cu mașina la petreceri să:

a) nu cedați presiunilor anturajului pentru a consuma alcool;

b)sau alegeti altă modalitate de a ajunge acasă (transport public, taxi, un prieten în rolul ,,șoferului de serviciu”.

Și nu uitați niciodată. If you drink, don`t drive. NU conduceți dacă ați băut.

Sărbători cu bine tuturor", a mai scris medicul Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.