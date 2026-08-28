Catedrala Națională se redeschide pentru credincioşi. Când va avea loc prima Liturghie din acest an

<1 minut de citit Publicat la 09:18 28 Aug 2026 Modificat la 09:18 28 Aug 2026

Catedrala Națională se redeschide pentru credincioşi. Sursa foto: Basilica.ro

Catedrala Naţională îşi va redeschide porţile pentru credincioşi săptămâna viitoare, în cadrul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși. Cu prilejul acestui eveniment va fi săvârşită prima Liturghie din acest an în interiorul lăcaşului de cult, moment la care enoriaşii vor putea intra, însă doar în limita locurilor disponibile.

Catedrala Naţională va găzdui, începând de luni, mai multe momente liturgice şi conferinţe, cu ocazia Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2026.

Enoriaşii care vor s-o viziteze vor putea participa marţi şi miercuri la slujbe, le vor putea urmări de pe Esplanadă. Iar joi putea intra într-un număr limitat în interiorul Catedralei Naţionale şi vor putea asista la Sfânta Liturghie.

"Evenimentul va reuni peste 2.400 de tineri. 1.900 de tineri vor veni atât din ţară, cât şi din Diaspora, iar 500 de voluntari ai Episcopiei Bucureştilor vor participa şi ei. La 1 septembrie va avea loc deschiderea oficială a evenimentului", a declarat Adrian Agachi, purtător de cuvânt BOR.

Prima Sfântă Liturghie pe amplasamentul Catedralei Naţionale a fost oficiată în urmă cu 10 ani, în cadrul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși de la Bucureşti, din 2016.