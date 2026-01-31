Ce risc există ca virusul mortal Nipah să ajungă în România. Medic: „Nu este o boală care se transmite foarte facil”

Pentru România și Europa, riscul de infecții cu virusul Nipah este redus. Foto: Getty Images

Virusul Nipah, care a pus Asia în alertă, este pe lista Organizației Mondiale a Sănătății de germeni periculoși, care la un moment dat ar putea declanșa o pandemie. Nu este însă cazul deocamdată, OMS anunțând că riscul de răspândire a bolii, după ce s-au înregistrat câteva cazuri în India, rămâne scăzut. Medicul Simin Florescu de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș a explicat, la Antena 3 CNN, că această boală se cunoaște din 1998 și apare frecvent în țări din Asia. Ea a explicat că se transmite și de la om la om, dar mai rar, cele mai dese infecții apar de la animale bolnave sau de la alimente nepreparate termic.

Un focar al virusului Nipah, în India, a pus multe țări din Asia în stare de alertă, având în vedere că rata de fatalitate la oameni poate fi între 40% și 75%. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a descris Nipah drept una dintre cele 10 boli prioritare din cauza potențialului său de a declanșa o epidemie.

„Deci trebuie să începem prin a spune că nu e vorba de răspândire a bolii. Au fost doar două cazuri în India, dar au fost luate măsuri de prevenire, măsuri de supraveghere epidemiologică care sunt normale în această situație, mai ales pentru țările din jurul Indiei, unde s-au și instalat tot felul de controale pe aeroporturi.

Deci nu este vorba de o boală care s-a și răspândit. Este vorba de o boală care se cunoaște din 1998 și care apare sub formă de mici focare sau câteva cazuri în diverse zone, în țări precum India, Malaezia, Singapore”, a explicat medicul Simin Florescu la Antena 3 CNN.

Virusul se poate transmite de la animale la oameni, de la om la om, dar și după ingerarea de alimente nepreparate termic. De asemenea, este asociat cu o rată ridicată a mortalității, întrucât nu există vaccin.

„Transmiterea prin alimente nu este un motiv de spaimă, pentru că practic această boală se transmite prin ingestia de alimente nepreparate termic. E vorba de acel suc de sevă de curmal pe care localnici de acolo consumă în stare crudă. Prepararea termică și sau procesare a nimenilor alimente distruge acest virus, nu este așa de speriat, problema este că e un virus zoonotic care se transmite prin contact strâns cu animale bolnave, lilieci”, a explicat managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș.

Boala nu se transmite „foarte facil”, a atras atenția medicul.

„Există într-adevăr și transmitere interumană, dar și aceasta are deloc neregulă loc în spitale în condiții de contact apropiat și neprotejat, nerespectare a regulilor de igienă normale într-un spital, adică sunt cazuri de excepție.

Dar, într-adevăr este un virus cu o mortalitate foarte mare și care este menționat de către Organizația Mondială a Sănătății pe lista germenilor periculoși care la un moment dat pot declanșa, să zic așa, fenomene de amploare. Dar în acest moment OMS nu a menționat ca fiind o situație de alertă în legătură cu acest virus”, a conchis medicul.

Până acum nu au fost raportate cazuri în afară Indiei, dar autoritățile sanitare din Asia își intensifică măsurile de precauție. În ultimele zile, autoritățile din Thailanda, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Indonezia, Vietnam și Pakistan au intrat în alertă după izbucnirea virusului Nipah, introducând filtre de protecție pe aeroporturi, în cazul călătorilor veniți dintre India. Pentru România și Europa, riscul de infecții cu virusul Nipah este redus. Totuși, călătoriile internaționale pot aduce cazuri izolate.